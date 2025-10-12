"Não adianta falar da estratégia de jogo se o nosso comportamento é ruim", diz técnico do Juventude

Thiago Carpini comentou sobre a situação da equipe no Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

Diante do Palmeiras na noite deste sábado (11), o Juventude teve a chance de se recuperar na tabela do Brasileirão 2025 no último jogo atrasado que a equipe tinha a realizar na competição. Mas diante da qualidade do grupo de Abel Ferreira, o Papo foi dominado e saiu de campo no Allianz Parque goleado por 4 a 1.

Após o duro golpe, o técnico Thiago Carpini comentou sobre o momento da equipe, que chegou ao sexto jogo sem vencer. O treinador apontou que não adianta falar da estratégia para o jogo se a postura dos atletas foi ruim.

— No jogo como esse, como foi o primeiro tempo do nosso jogo passado contra o Fortaleza, não adianta a gente vir aqui e falar de estratégia, de escolhas, de peças individuais, quando o nosso comportamento é o mesmo, é ruim. E acho que esse é o grande ponto e é nisso que a gente tem pecado — criticou o treinador, que completou:

— Não interessa se é uma linha de 5 linha de 4, se são três volantes, dois meias, um meia, três atacantes, dois atacantes. A gente precisa ter uma postura melhor de um time que briga pela sobrevivência e quando você briga pela sobrevivência, espera-se alguns atributos que nós não estamos encontrando. Tivemos até determinado ponto dessa retomada desses jogos que nós participamos aqui juntos, mas de uns jogos para cá, em alguns temos oscilado.

Restam 11 rodadas para o Verdão tentar evitar o evidente risco de rebaixamento. Carpini, no entanto, quis projetar apenas o próximo jogo, que será diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (16).