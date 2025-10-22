Na busca por um novo técnico, Caxias inicia contato com primeiros nomes

Higo Magalhães treinou o CSA em 2025. CSA / Divulgação

Em busca de um novo técnico para comandar a equipe na temporada de 2026, o departamento de futebol do Caxias programou entrevistas com alguns profissionais livres no mercado.

O primeiro deles é Higo Magalhães, de 43 anos, que esteve no comando do CSA nesta temporada. O treinador acumula passagens por equipes como Vila Nova, Manaus e, por último, no clube de Alagoas.

Outro nome procurado pela direção grená é Rodrigo Santana, de 43 anos. Recentemente, o treinador dirigiu o ABC por apenas sete jogos. Mas o profissional deixou a equipe antes do rebaixamento à Série D do Brasileiro. Santana tem passagens também por Remo, Athletic, Confiança, Coritiba e Avaí, além do Atlético-MG, em 2019.

Por serem os dois primeiros contactados, Higo e Santana despontam como favoritos para ocupar a vaga de Júnior Rocha.

Rodrigo Santana enfrentou o Caxias quando esteve à frente do ABC na Série C 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Mas o Caxias deve ouvir também pelo menos mais dois treinadores, afim de conhecer melhor suas filosofias de trabalho. Nesta lista ainda podem entrar os nomes de Cauan de Almeida, de 36 anos, que comandou a Portuguesa na disputa da Série D do Brasileiro, e o de Allan Aal, 46, que deixou o Botafogo-SP.