Esportes

No mercado
Notícia

Na busca por um novo técnico, Caxias inicia contato com primeiros nomes

Dois profissionais despontam mais fortemente para ocupar a vaga deixada por Júnior Rocha. Clube iniciou etapa de entrevistas

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

