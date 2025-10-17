Esportes

Sete jogos sem vencer
Notícia

Na Berlinda? Técnico do Juventude se incomoda com pergunta e garante: "Não me sinto ameaçado"

Thiago Carpini foi questionado sobre a campanha ruim e a dificuldade de voltar a vencer no Brasileirão

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS