Na Berlinda? Técnico do Juventude se incomoda com pergunta e garante: "Não me sinto ameaçado"

Thiago Carpini tem três vitórias em 12 jogos disputados pelo Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Thiago Carpini retornou ao Juventude com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, com apenas 10 rodadas restantes, o Verdão segue no Z-4 e acumula sete jogos sem vitória, sendo cinco derrotas. A última vez que venceu foi no dia 30 de agosto, contra o Ceará, pela 22ª rodada da competição.

Após mais um resultado negativo, dessa vez para o Fluminense, Carpini foi questionado sobre a pressão pela sequência ruim. Na entrevista coletiva, o treinador se mostrou incomodado com o tema.

— Não me sinto ameaçado. Eu tentei, estou tentando e vou tentar fazer o meu melhor para ajudar. Tenho todo o respaldo. Eu acho que é sempre um ponto que a imprensa acaba colocando, quando o resultado não vem. Sempre colocando em xeque o próximo jogo, colocando o treinador na berlinda — disse o técnico, que continuou:

— E que fique bem claro, quando eu cheguei aqui, o Juventude não estava no G-4, o Juventude estava no Z-4. Então, o problema não é a minha chegada, eu não me sinto ameaçado por isso, muito pelo contrário, a performance coletiva melhorou. Isso não se reverteu nos últimos jogos em pontuação e resultado. Mas a performance, sem dúvida, melhorou daquilo que eu encontrei, dos trabalhos que eu herdei. Então, não me sinto ameaçado de maneira nenhuma.

Sob o comando de Thiago Carpini, o Juventude tem 12 jogos. Foram três vitórias, dois empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 30,5%.

— Estou muito em paz aqui no clube para poder trabalhar, desenvolver meu trabalho, mesmo porque, diga-se de passagem, sem soberba e com modéstia, meu trabalho é muito bom, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu vejo que teve uma melhora, teve uma evolução — analisou o treinador.

THIAGO CARPINI técnico do Juventude Esse papo de ficar sempre na Berlinda, de medo do próximo jogo, se eu tivesse medo, eu tinha ficado em Salvador.

Carpini se mostrou incomodado e utilizou a expressão "estar na berlinda", que significa estar em uma situação de exposição pública, geralmente sob pressão, julgamento ou risco de crítica. Então, ele se refere ao fato de estar sendo constantemente questionado sobre seu trabalho e sob risco de demissão.

— Claro que eu tenho erros demais, acertos, e a gente procura sempre refletir e melhorar, mas esse papo de ficar sempre na Berlinda, de medo do próximo jogo, se eu tivesse medo, eu tinha ficado em Salvador. Minha família está em Salvador, deixei todo mundo lá e "pulei na bala" aqui com o Juventude, como eu disse para os atletas, "pulei na fogueira", podia estar lá com a minha família em Salvador, com os meus filhos, esperando um outro cenário.

Thiago Carpini assumiu o comando do Juventude na 19ª rodada do Brasileirão, na partida contra o Corinthians, com o objetivo de tirar o time da vice-lanterna. Dois meses depois, o cenário pouco mudou: o Verdão segue na mesma posição, ainda dentro da zona de rebaixamento.

— Quando eu cheguei aqui, já estava no Z-4, não estava na Libertadores, não. Então, talvez tenha melhorado um pouco, para alguns, outros acharam que não melhorou nada, mas a minha concepção melhorou bastante — finalizou.