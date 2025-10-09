Mistério alviverde: Juventude pode ter meio-campo inédito para enfrentar o líder do Brasileirão 

Volante que estava no Vasco, Sforza deve ter sequência no time do Juventude. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Contra o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Juventude terá novamente um time com mudanças. Esta tem sido a dura rotina do técnico Thiago Carpini. Para o jogo atrasado da 12ª rodada, diante do Palmeiras, no sábado (11), às 19h, em São Paulo, a escalação é uma grande interrogação.

O ponto central está no meio-campo de Carpini. Ele não contará com Mandaca, atleta que voltou a ter um bom rendimento em campo. A incógnita está em Caíque. O atleta voltou a treinar, mas sente dores ainda na fissura que sofreu em uma das costelas. Ele pode ficar de fora deste jogo. Assim, no setor de marcação e criação, o treinador do Verdão teria somente Jadson.

Entre as possibilidades de formação, existe a tendência de permanência de Sforza no time para a uma segunda função. Para a proteção da zaga, o técnico não tem muitas escolhas. Caíque se destaca também pelo porte físico. No jogo da Copa FGF, no Time B, na última quarta-feira, Hudson jogou contra o Aimoré como camisa 5. Pode ser uma alternativa pela similaridade física.

Quem ganhou pontos com o técnico foi Peixoto. Ele jogou de zagueiro contra o Atlético-MG. Agora, pode surgir uma oportunidade na sua posição. O volante Giraldo corre por fora na disputa.

O técnico alviverde realizou o penúltimo treinamento antes da viagem para São Paulo. A atividade desta quinta-feira (9) foi no novo gramado sintético do Centro de Treinamentos do clube. Na sexta-feira (10), o grupo encerra a preparação e viaja para a capital paulista.