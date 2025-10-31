Maratona de Caxias do Sul: treino oficial reúne corredores e inicia contagem regressiva para a prova

Maratona de Caxias do Sul será realizada no dia 30 de novembro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caxias do Sul se prepara para receber uma maratona no dia 30 de novembro, com largada e chegada no Centro Universitário Uniftec, no bairro Cinquentenário. A prova contará com três opções de percurso: 5 km — incluindo a categoria para atletas com deficiência que utilizam cadeira de rodas —, 18 km e os tradicionais 42,195 km da maratona. O evento promete movimentar a cidade e atrair corredores de diferentes perfis. Cerca de 800 atletas garantiram presença.

Na quinta-feira (30), foi realizado o treino oficial da competição, reunindo mais de 300 participantes. A atividade foi promovida pela loja Kenpo Sports, que também será o ponto de retirada dos kits nos dias 28 e 29. As inscrições seguem abertas no úlimo lote até 19 de novembro e grupos ou assessorias esportivas podem aproveitar condições especiais para garantir presença.

Leia Mais Caxias do Sul terá maratona em novembro; saiba detalhes

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação. Já os cinco primeiros colocados nas provas de 5K, 18K e 42K serão premiados com troféus e valores em dinheiro. O vencedor geral da maratona poderá levar até R$ 2.500.

Além disso, haverá reconhecimento para o melhor atleta caxiense — nas categorias masculina e feminina —, para a maior equipe inscrita e para os três primeiros colocados por faixa etária e na categoria PCD. A expectativa é de um evento inclusivo, bem estruturado e com forte engajamento da comunidade esportiva local.