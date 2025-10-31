Esportes

Menos de 30 dias
Notícia

Maratona de Caxias do Sul: treino oficial reúne corredores e inicia contagem regressiva para a prova

Na quinta-feira (30), foi realizado um evento oficial da corrida, com mais de 300 inscritos. Prova será realizada no dia 30 de novembro

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS