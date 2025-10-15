Maracanã será palco do encontro entre os "quarentões" Fábio e Nenê pelo Brasileirão

Nenê tem 23 jogos pelo Juventude em 2025. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Maracanã será o cenário de um encontro especial nesta quinta-feira (16), às 21h30min, quando Fluminense e Juventude se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão. Mais do que o embate entre o sétimo e o penúltimo colocados, o gramado reunirá os dois jogadores mais longevos da Série A: o goleiro Fábio, 45 anos, do Fluminense, e o meia Nenê, 44 anos, do Juventude.

Os dois "quarentões" somam mais de dois mil jogos na carreira e continuam quebrando recordes e dispostos a atingirem seus objetivos em alto nível pelas suas equipes.

Aos 45 anos, o goleiro Fábio vive um momento especial. Ele superou a lenda inglesa Peter Shilton ao se tornar o recordista de partidas disputadas na história do futebol mundial, ultrapassando a marca de 1.390 jogos.

Contratado pelo Fluminense em 2022, aos 41 anos, Fábio rapidamente se tornou um dos atletas que mais defenderam o clube, com mais de 240 jogos. Sua longevidade foi decisiva para o Tricolor das Laranjeiras no Mundial de Clubes da FIFA, onde ajudou a equipe a chegar às semifinais.

Nenê, a Lenda

Do lado do Juventude, a experiência de Nenê é uma das armas contra o rebaixamento. Com a chegada de Carpini, o atleta começou a ser mais utilizado. Ele tem mais de mil jogos na carreira. O meia de 44 anos detém o recorde de jogador mais velho a marcar um gol pelo Brasileirão, marca atingida em agosto deste ano quando fez gol contra o Vasco.

Nenê está em sua terceira temporada no Jaconi, mas seu futuro ainda está em aberto. Embora o planejamento seja a aposentadoria ao final do ano, a continuidade de sua carreira depende de como o Juventude encerrará o seu ano. Ele não descarta seguir mais alguns meses.