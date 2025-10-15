Esportes

Vovôs em campo
Notícia

Maracanã será palco do encontro entre os "quarentões" Fábio e Nenê pelo Brasileirão

Juventude e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (16) pela Série A e jogo terá os dois mais longevos atletas em atividade da Elite Nacional

Tiago Nunes

