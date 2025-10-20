Esportes

Inédito
Notícia

Maicon Roncen conquista primeira vitória na Copa Truck

Piloto caxiense venceu a segunda prova da oitava etapa, disputada em Londrina, e integra o top 10 da competição

Camila Corso

Jornal Pioneiro

