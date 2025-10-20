Maicon Roncen conquista primeira vitória na Copa Truck

Em agosto deste ano, Maicon havia subido ao pódio pela primeira vez, ficando em quarto lugar. Vanderley Soares / Divulgação

Pela primeira vez na Copa Truck, o caxiense Maicon Roncen ocupou o lugar mais alto do pódio. No domingo (19), o piloto gaúcho venceu a oitava etapa da competição, disputada no Autódromo Ayrton Senna, na cidade paranaense de Londrina.

O caminho para a vitória começou no treino classificatório, quando Roncen finalizou no top 10. Na primeira corrida, ficou na oitava posição, garantindo a pole para a corrida dois.

Com o caminhão Mercedes #97 da Tiger Team, largou na ponta na corrida dois, porém a vantagem desapareceu com a entrada do safety truck. Após a relargada, Roncen garantiu a vantagem sobre os outros competidores, garantindo sua primeira vitória na classe Super Truck Elite. Além disso, anotou a segunda volta mais rápida entre todos os competidores da classe.

— Lutamos muito e, graças a Deus, nosso dia chegou. Foi um grande feito vencer com uma equipe independente, sem apoio de montadora, o que mostra o excelente trabalho da Tiger Team. Este ano está sendo maravilhoso para mim, comecei ano passado, já havia conseguido um pódio e agora essa vitória, que foi inesperada. Tenho de agradecer a Deus, à minha equipe, família, patrocinadores e a todos que torcem por mim. Sem eles, não seria possível. Essa vitória é para todos eles — disse Roncen.

O corredor reestreou na competição em 2024, após uma breve participação em 2021. Em agosto deste ano, Maicon ficou em quarto lugar, conquistando seu primeiro pódio, em Minas Gerais.