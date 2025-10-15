Maicon Roncen busca segundo pódio na 8ª etapa da Copa Truck

O piloto gaúcho Maicon Roncen aspira mais um pódio na Copa Truck. No próximo domingo (19), corre no Autódromo Ayrton Senna em Londrina, no Paraná, pela oitava etapa da competição.
O gaúcho vem de etapas nas quais conquistou seu primeiro pódio, quando ficou em quarto lugar no Autódromo Potenza, e andou frequentemente entre os top 10, Roncen espera um bom desempenho desde o treino classificatório.
— Londrina é um traçado no qual é difícil ultrapassar, portanto o foco é fazer um bom classificatório e tentar conseguir p1 para segunda corrida após a inversão de grid — disse Maicon.
Atualmente, o piloto, que corre com o caminhão Mercedes #97 da Tiger Team, é 11º colocado na tabela da Super Truck Elite, com 90 pontos. Roncen busca aproveitar o desempenho em ascensão e subir novamente no pódio.
O treino classificatório acontece no sábado (18), às 13h30min. As corridas iniciam 12h10min de domingo (19), com transmissão nos canais SporTV e Band, além do YouTube da Copa Truck e High Speed Brazil.