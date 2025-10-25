"Lutar até Conseguir": Ex-atleta da seleção brasileira de vôlei, caxiense venceu doença fatal, voltou às quadras e virou palestrante

Roberto Minuzzi realizou uma palestra em Farroupilha na última semana. Julio Soares / Circulo / Assessoria / Divulgação

Aos 17 anos, a trajetória de Roberto Minuzzi começou sob ceticismo: tarde demais, disseram. Natural de Caxias do Sul, ele abandonou o futebol quando atuava na base do Juventude para se dedicar ao vôlei, esporte onde sua ascensão foi rápida como um potente ataque. A força de vontade o levou rapidamente ao estrelato, culminando com a convocação para a Seleção Brasileira.

O grande sonho de Minuzzi era ouvir seu nome ser noticiado no Jornal Nacional, na voz de William Bonner. Ele conseguiu, mas a manchete não foi a esperada: em 2005, o atleta foi diagnosticado com um grave aneurisma na aorta. O brilho da convocação deu lugar ao medo, e a pergunta crucial tomou o cenário do vôlei: ele voltaria às quadras?

Um especialista cravou e disse que Minuzzi não voltaria mais a jogar. A cirurgia foi complexa, seguida por nove longos meses de reabilitação. O caxiense, porém, transformou a previsão em combustível. Ele não apenas retornou, desafiando a medicina, mas protagonizou a volta por cima ao marcar o ponto decisivo que consagrou o Minas como campeão da Superliga em 2007.

— Todos atletas que tinham sido diagnosticados com aneurisma de aorta tinham falecido. Eu fui o primeiro caso vivo do mundo. Cravaram que eu nunca mais ia poder praticar esporte, pelo passado. Mas a partir daí que a gente começa a entender o médico empreendedor, o médico pessoa, o médico que desafia. A medicina é um instrumento de evolução. Foi uma reabilitação muito intensa, ainda convocado para a seleção. E assim foi o primeiro caso no mundo, no esporte de alto rendimento, a voltar a praticar esporte com aneurisma de aorta — declarou Minuzzi em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Roberto Minuzzi após marcar o ponto do título do Minas. Ver Descrição / Ver Descrição

Minuzzi já havia conquistado a Superliga em 2002 pela Ulbra e naquele campeonato foi eleito melhor jogador e atleta revelação. Em 2003, teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira e disputou a Liga Mundial de Vôlei, conquistando a medalha de ouro. E foi pela seleção que teve seu momento inesquecível, mas sem o brilho de alguma medalha, e sim com a luz da vida.

— A volta à seleção veio depois da cirurgia, em 2006, quando a gente fez um amistoso na Argentina. Foi onde o Brasil foi campeão mundial a primeira vez em 2002. Eu faço um jogaço contra a Argentina, no ginásio cheio, até meu saque que era ruim entrou. Fiz uns seis pontos de saque. Depois eu parei, botei a toalha no rosto, chorei bastante. Porque ali era uma reconquista do todo — lembrou Minuzzi.

VIDA DE PALESTRANTE

Aposentado das quadras, Roberto Minuzzi agora é palestrante. Entre a correria dos aeroportos, no último dia 16 de outubro ele pousou na Serra e palestrou: “Lutar quanto? Até conseguir!”. Ele fez parte do evento do dia do médico, celebrado em 18 de outubro, para os profissionais do Circulo Saúde.

Ao longo da carreira, ele precisou de muitos especialistas da área da saúde para saber lidar com as dores da profissão.

— O esporte de alto rendimento não tem nada a ver com o esporte de saúde. Isso aí a gente tem que tirar da cabeça. Eu brinco que a dor faz tão parte da nossa vida que já é jogador. A profissão já é jogar com dor. A gente aprende a lidar, a gente aprende a ser mais resiliente. O que o atleta acaba tendo que passar por cima é entre a dor e o sofrimento. Ele entende bem a dor e ele abdica do sofrimento — contou.

Palestra com Roberto Minuzzi durou cerca de uma hora. Julio Soares / Circulo / Assessoria / Divulgação

Confira mais tópicos da entrevista com o ex-jogador de vôlei Roberto Minuzzi:

RS SEM CLUBE NA SUPERLIGA

— Sempre foi nossa tradição o voleibol no estado. E quando estava começando a morrer o vôlei eu consegui fazer um projeto. Que era pra ser em Caxias, depois de algum problema a gente acabou fazendo em Canoas. E voltou a Superliga e dali incentivou. E aí de repente Novo Hamburgo já estava fazendo um outro projeto também. Hoje em dia está difícil o pessoal acreditar no esporte. Ele depende muito da iniciativa privada. E hoje tem muitas ferramentas de marketing nas empresas. Direcionamento, marketing digital e tudo mais. Que acaba não tendo tanta verba pra um esporte — disse Roberto Minuzzi.

POTENCIAL DA SERRA

— Uma italianada aqui, tudo grande, forte. E quantos jogadores. Pra quem quiser saber um pouco da história de Caxias do Sul, vai visitar lá o ginásio da UCS, onde o professor Giovani Brisotto e o Fernando Lemos ainda fazem os trabalhos. E dá uma olhadinha em quantas camisetas de seleção brasileira tem lá. Meninos e meninas que se formaram aqui da nossa cidade foram Brasil e mundo afora jogar vôlei. Então é uma grande potência. O que falta para o voleibol é sempre empresas que entendam o voleibol como uma ferramenta pra se aproximar de cliente, do fornecedor e da comunidade. Onde tem uma TV de vôlei ligada, está a família inteira. Os ginásios, com uma família inteira. É outro tipo de público — afirmou.

"VÔLEI É GERIDO PELA EXCELÊNCIA"

— O voleibol é um toque só na bola. Enquanto em outros esportes, tu entregas para o cara desequilibrado, ele pega a bola, ele se equilibra e a partir dali, ele respira e decide. O vôlei não tem isso. Se eu pegar um Giba, eu tenho que dar uma bola em boas condições. Porque ele vai ter um toque só para ele fazer aquele ponto. Então, a mecânica inteira tem que funcionar perfeitamente. O voleibol ensina que para a vitória pública, coletiva, é necessário uma excelência particular. Porque se um da engrenagem não estiver excelente, o outro não consegue consertar.

Minuzzi chegou muito jovem na Seleção Brasileira. Silvio Ávila / Ver Descrição

SELEÇÃO ATUAL E A FORTE COBRANÇA

— O mundo está muito chato. E vou até dizer, graças a Deus eu parei de jogar no tempo do Orkut (rede social extinta em 2014). Hoje em dia ninguém tem sossego. A rede social é maquiavélica, é uma carnificina. Estão pegando muito pesado com a geração de vôlei. Hoje nós temos jogadores excelentes na seleção, mas não são tantos quanto era antes. E a gente se acostumou com isso. Sabemos que isso é muita exigência para um país que investe pouco no vôleibol. Quer exigir, tem que investir. Nós estamos aqui em Caxias, não tem time — refletiu Minuzzi, que completou: