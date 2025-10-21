Linha de frente ou coadjuvante? Executivo do Caxias explica como será seu trabalho no clube

Léo Franco foi selecionado pelo Caxias após entrevistas com seis profissionais da área. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A contratação de Léo Franco para o cargo de diretor executivo de futebol do Caxias é um sinal claro de que o clube aposta na profissionalização como base importante para que o ano de 2026 seja melhor.

O profissional de 49 anos (e irmão do técnico Ney Franco) tem bagagem em equipes como Joinville — onde conquistou a Série B de 2014 —, Ipatinga e Botafogo-SP (quando teve três acessos à Segunda Divisão nacional). Ele explicou em sua apresentação no clube grená como será seu trabalho no Estádio Centenário a partir de agora e se indicará a contratação de atletas visando a temporada de 2026.

— A gente vive um momento até de algumas redefinições. Temos os head scouts (profissionais responsáveis por liderar o departamento de busca por jogadores) fazendo um trabalho muito bom em alguns clubes. Você tem a figura do executivo, que realmente participa desse processo de contratação. Vai depender muito do que o clube pretende para essa função. Nós temos conversado aqui e o presidente deixou claro de como é o trabalho. Algumas coisas precisam ser centralizadas para que não fique a ideia de que é algo muito solto — declarou Franco, que completou:

— Todo mundo faz tudo. Mas eu, o Corsetti (vice de futebol) e o João Corrêa (gerente de futebol) temos uma liberdade de atuação porque a gente vai estar sempre junto. Mas o meu trabalho de executivo, além de estar mais às vezes na linha de frente nesses processos de contratação, eu sou um profissional que vive o clube o dia todo. Seria até cômodo chegar e falar que o meu processo é o de montagem. Não, o meu processo é de acompanhamento de todos os departamentos.

Desta forma, Léo Franco participará do processo de reformulação do elenco, mas se preocupará também em dar sinergia entre os departamentos do clube.

— Além de trabalhar esse processo de formação estarei diariamente cuidando de todos os departamentos do clube. Saber o que está acontecendo. Conversar com todos os profissionais. Buscar melhorar, na medida do possível, a condição de trabalho. A gente sabe que tem limitações. Embora aqui a condição de trabalho seja muito boa. Não falta nada — finalizou Franco.