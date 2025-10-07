Lesão do camisa 10 e alguns titulares poupados: o primeiro treino do Caxias antes da decisão de sábado

Tomas Bastos está com lesão muscular na coxa. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias abriu nesta terça-feira (7) a última semana de treinos em preparação para o desafio final pela Série C 2025. No sábado (11), a equipe de Júnior Rocha se despede da competição diante do Floresta, no Estádio Centenário. Lanterna do Grupo B, o Grená ainda sonha com o acesso à Série B da próxima temporada.

E o time que entrará em campo no jogo do ano diante dos cearenses pode não contar com o capitão Tomas Bastos. O camisa 10 teve uma lesão muscular na coxa e apenas acompanhou os demais atletas durante a atividade realizada no CT Baixada Rubra. O clube, no entanto, ainda não confirmou o tempo de parada do meia, que já havia desfalcado a equipe na derrota para o São Bernardo.

Novas preservações

Alguns titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos e também ficaram de fora do treinamento. Casos do zagueiro Alan e do meia Yann Rolim. Já os atacantes Iago, que se recupera de um desconforto muscular, e Calyson fizeram apenas um treinamento físico.

Em relação ao zagueiro Gustavo Henrique, o defensor iniciaria o duelo com o São Bernardo, mas teve uma virose e ficou de fora. Ele ainda não voltou a campo na atividade desta terça-feira, mas deve ficar à disposição. Já o volante Lorran iniciou a etapa de transição física.

Os demais atletas realizaram um trabalho com bola em campo reduzido sob os olhares da comissão técnica.