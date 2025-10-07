Esportes

Série C
Notícia

Lesão do camisa 10 e alguns titulares poupados: o primeiro treino do Caxias antes da decisão de sábado

Elenco grená se reapresentou na tarde desta terça-feira (7) visando a partida contra o Floresta pela última rodada do quadrangular

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

