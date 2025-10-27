Lateral, atacante e centroavante: jogadores começam a deixar o Caxias

Iago será treinado novamente por Luizinho Vieira em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Na reta final do mês de outubro, 21 atletas estão encerrando contrato com o Caxias. Após o fim da participação grená no Campeonato Brasileiro da Série C, a maioria deles não permanecerá no Estádio Centenário e, por isso mesmo, três jogadores já encontraram novos destinos para 2026.

O lateral-esquerdo Kelvyn e o atacante Iago acertaram com o Confiança, clube onde já atuaram na carreira. Iago foi o artilheiro da equipe na Série C, com cinco gols, enquanto Kelvyn esquentou o banco de Marcelo Nunes na maioria dos jogos da equipe na competição nacional, voltando à titularidade no último desafio da temporada frente ao Floresta.

Além dos dois, o primeiro a encaminhar a saída foi o centroavante Welder. O atleta retornará ao Guarany-Ba, onde foi ídolo no passado.

Outro nome que interessava à direção grená acertou um novo vínculo com seu clube de origem. O volante Mossoró definiu a renovação de contrato com o Inter-SM para 2026, o que dificulta a permanência do atleta no Estádio Centenário.

O departamento de futebol ainda avalia as renovações de contrato com os zagueiros Alan e Alisson, o volante Pedro Cuiabá, além da ampliação de contrato do goleiro Thiago Coelho, com vínculo até o fim do Gauchão 2026.

A ideia do departamento de futebol é que os trabalhos voltem a ocorrer, possivelmente, entre o final de novembro e o começo de dezembro.

— A gente imagina uma pré-temporada de cinco a seis semanas. Se pegar muito mais, o jogador já chega na época da competição sem tesão de jogar, né? A gente não pode cansar tanto. Tem jogadores que estão agora de férias. Mas esses vão voltar um pouquinho antes para a gente ir trabalhando com eles. Mas o início da pré-temporada não tem uma data definida. Vai ser entre cinco a seis semanas — declarou o vice de futebol, Chiquinho Corsetti..

Terminam seus contratos em outubro de 2025:

Goleiros: Victor Golas, Douglas Zílio e Matheus Emiliano

Laterais: Kelvyn* e Marcelo Nunes

Zagueiros: Alan, Douglas, Alisson, Carlos Henrique e Gustavo Henrique**

Meio-campistas: Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mossoró**, Lorran, Paulinho, Mantuan e Tauã**

Atacantes: Iago*, Igor Torres**, Welder* e Giovane Gomez**