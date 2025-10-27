Esportes

Novos rumos
Notícia

Lateral, atacante e centroavante: jogadores começam a deixar o Caxias

Após o fim da participação grená na Série C do Brasileiro, atletas que tinham vínculo até o final de outubro procuram novos clubes para 2026

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS