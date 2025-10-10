La Liga na mira! Juventude e Osasuna selam intercâmbio que pode render vendas históricas e amistosos inéditos na Europa

Direção do Juventude deve ir à Espanha para conhecer a estrutura do clube. Osasuna / Divulgação

O Juventude deu o primeiro passo concreto em sua parceria estratégica com o Osasuna, clube que disputa a La Liga da Espanha. Quatro jogadores da categoria Sub-20 do Alviverde já estão na Europa para um intercâmbio de um mês, com a possibilidade de negociação futura mantendo o clube gaúcho com 50% dos direitos econômicos dos jogadores.

Os jovens atletas Marlon, Gui Teixeira, Miguel e Sasso treinarão por um mês no centro de treinamento do Osasuna.

O vice-presidente das categorias de base do Juventude, Jones Biglia, detalhou ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, os objetivos ambiciosos da parceria:

Objetivo: Formação e Negócios na Europa

Biglia explicou que a aproximação visa tanto o desenvolvimento da base quanto oportunidades de mercado, destacando que o Osasuna busca talentos brasileiros.

— A gente vinha trabalhando essa aproximação com o Osasuna há bastante tempo. E a gente pode trocar experiências, aprender também com eles a metodologia que eles usam de formação e abrir uma oportunidade para o Juventude de melhorar a sua formação e de, aí na frente, quem sabe, estar efetivando, inclusive, negócios com o Osasuna, que é um clube que não tem nenhum brasileiro lá e que está de olho no mercado brasileiro — afirmou o vice-presidente

A parceria prevê uma análise contínua dos jovens do Juventude, com o objetivo de facilitar transferências diretas para a Europa, garantindo que o clube gaúcho maximize seus lucros:

— Vamos fazer troca de informações, minutagem dos atletas vão ser analisados pelo Osasuna nos campeonatos que a gente participa com a base. E isso vai se retroalimentando para a gente estar bem alinhado e permitir que, quando chegarem na idade própria, que é a partir dos 18 anos, eventualmente a gente possa fazer algum negócio com uma transferência de algum jogador do Juventude para o Osasuna — comentou Biglia.

Planos Futuros e amistosos

O movimento de intercâmbio é apenas o início de uma relação mais ampla, que inclui planos de visitas institucionais e a possibilidade de amistosos na Espanha. O Juventude já foi convidado para conhecer as estruturas do clube da Espanha e a sua metodologia de trabalho.