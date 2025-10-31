Juventude x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Confronto é válido pela 31ª rodada da competição e será no Estádio Alfredo Jaconi. Arte Pioneiro / Agência RBS

O Juventude recebe o Palmeiras, neste domingo (2), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto, o Ju ocupa a penúltima colocação, o time paulista lidera o campeonato.

Recentemente, o Ju encarou o Palmeiras em partida atrasada do primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o time de Abel Ferreira não tomou conhecimento e aplicou uma goleada por 4 a 1 no Allianz Parque.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Alan Ruschel; Rafael Bilu e Veron. Técnico: Thiago Carpini

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Mauricio); Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem para Juventude x Palmeiras

Savio Pereira Sampaio (DF) será auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Onde assistir a Juventude x Palmeiras

O Premiere anuncia a transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra, 105.7 FM ou no aplicativo GZH opção SERRA, a partir das 18h.

Como chegam

O Juventude segue enfrentando dificuldades no Campeonato Brasileiro e permanece na zona de rebaixamento há 22 rodadas consecutivas. A equipe terá desfalques importantes para a próxima partida: o zagueiro Marcos Paulo está suspenso após expulsão contra o Grêmio, enquanto o volante Jadson e o atacante Gabriel Taliari cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o volante Mandaca sofreu uma lesão de grau 2 no adutor da coxa esquerda.

O zagueiro Luan Freitas deve reassumir a titularidade na zaga ao lado de Rodrigo Sam. No meio-campo, Nenê pode reaparecer. No setor ofensivo, Rafael Bilu e Veron podem receber uma oportunidade.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega motivado para o próximo confronto após uma atuação de gala na Libertadores. Na última quinta-feira (30), o time alviverde protagonizou uma virada histórica ao golear a LDU por 4 a 0, resultado que garantiu a classificação e reacendeu a confiança da equipe na competição continental.

No entanto, o desempenho no Campeonato Brasileiro tem sido de dificuldade. O Verdão acumula dois jogos sem vitória, com uma derrota para o Flamengo e um empate diante do Cruzeiro. Para enfrentar o Juventude, o time segue desfalcado de Weverton, Paulinho e Lucas Evangelista, todos no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Piquerez, que cumpriu suspensão na última rodada e está novamente à disposição.