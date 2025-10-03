Juventude x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Juventude recebe o Fortaleza, em Caxias do Sul, para reagir no Brasileirão. Arte Pioneiro / Divulgação

Juventude e Fortaleza entram em campo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times jogam no próximo domingo (5), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

Os dois clubes estão na zona do rebaixamento da Série A. Apenas dois pontos separam o Fortaleza do Juventude. O alviverde tem 23 pontos na 18ª colocação, e o Leão tem 21 na 19ª. Para deixar o Z-4, o time de Carpini terá de tirar uma diferença de cinco pontos do Santos, com 28.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon (Peixoto); Caíque, Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes, Ênio e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pacheco, Lucas Sacha, Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo

Arbitragem para Juventude x Fortaleza

Lucas Torezin-PR, auxiliado por Eduardo da Cruz-MS e Anne Gomes de Sá-AM. VAR: Paulo Renato Coelho-RJ.

Onde assistir a Juventude x Fortaleza

Premiere anuncia a transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha será em toda a Rede Gaúcha e no app de GZH na opção Serra, a partir das 18h

Como chegam

O Juventude vem de um empate contra o Atlético Mineiro em 0 a 0 fora de casa. Foi o segundo empate seguido do time após ficar no 1 a 1 com o Inter, no Estádio Alfredo Jaconi. Agora, o time tem um confronto direto. O técnico Thiago Carpini segue com os zagueiros Wilker Ángel, Natã e Abner no Departamento Médico, assim como o atacante Verón. Para esta partida, o comandante também não conta com os suspensos Marcelo Hermes e Alan Ruschel. Os dois laterais-esquerdo estão fora.