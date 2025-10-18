Juventude x Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Juventude volta a campo nesta segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, para enfrentar o Bragantino em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há sete partidas, o Verdão busca reencontrar o caminho dos três pontos diante de sua torcida, em um momento decisivo na luta contra o rebaixamento.
Do outro lado, o Bragantino também chega pressionado, após sofrer uma goleada por 5 a 1 diante do Palmeiras na rodada anterior. O confronto coloca frente a frente duas equipes em busca de recuperação.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
JUVENTUDE: Guruceaga (Ruan Carneiro); Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Nenê; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto Técnico: Thiago Carpini.
BRAGANTINO: Lucão (Cleiton); Andres Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Mosquera, Vinicinho e Fernando. Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem para Juventude x Bragantino
Felipe Fernandes de Lima-MG, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG. Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa-DF. VAR Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG
Onde assistir a Juventude x Bragantino
Premiere anuncia a transmissão da partida. A Rádio Gaúcha Serra transmite no FM 102.7 e no app de GZH na opção SERRA.
Como chegam
O Juventude segue em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, tentando reencontrar o caminho das vitórias após sete jogos sem triunfar — uma sequência que inclui três derrotas consecutivas para Palmeiras, Fortaleza e Fluminense. A pressão aumenta a cada rodada, e o desafio desta vez será diante do Bragantino, em um duelo que carrega o peso da urgência e da esperança.
Para complicar ainda mais a missão, o técnico Thiago Carpini terá que lidar com três desfalques importantes. O goleiro Jandrei, o volante Mandaca e o lateral-esquerdo Alan Ruschel estão suspensos e não estarão à disposição para o confronto.
O Bragantino também vive um momento de instabilidade no Brasileirão. Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o time paulista chega ao confronto contra o Juventude após uma dura derrota por 5 a 1 para o Palmeiras.
Para o duelo no Alfredo Jaconi, o técnico Fernando Seabra terá que lidar com novos problemas: o atacante Lucas Barbosa, ex-Juventude, está suspenso, enquanto o zagueiro Guzmán Rodríguez sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará fora do restante da temporada após passar por cirurgia.
Apesar dos desfalques, o Massa Bruta terá dois retornos importantes: o lateral-direito Nathan Mendes, que cumpriu suspensão, e o atacante Nacho Laquintana, de volta após compromissos com a seleção uruguaia.