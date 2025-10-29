Juventude volta aos treinos com foco no líder do Brasileirão

Juventude busca cinco vitórias para escapar do rebaixamento. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Depois de dois dias de folga, o elenco de jogadores do Juventude e a comissão técnica se reapresentaram nesta quarta-feira (29), no Centro de Treinamentos do clube. O retorno dos trabalhos ocorreu nesta tarde. O foco do grupo e de Thiago Carpini é na 31ª rodada da Série A do Brasileirão.

No próximo domingo (2), o Verdão encara o Palmeiras, líder do campeonato, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe de Carpini vem de derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, por 3 a 1.

Para a partida do final de semana, o treinador não conta com três atletas suspensos por cartões. O zagueiro Marcos Paulo, o volante Jadson e o atacante Gabriel Taliari estão de fora.

O meia Lucas Fernandes ainda não voltou aos treinos. Ele será avaliado na semana para iniciar a transição física. O volante Mandaca se recupera de uma lesão na coxa e também é ausência nas atividades. Estão na reta final da transição física os zagueiros Wilker Ángel e Natã.