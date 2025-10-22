Esportes

Preparação
Notícia

Juventude volta aos treinos com desfalques, dúvidas e dois "reforços" para enfrentar o Grêmio

Os problemas seguem para o técnico Thiago Carpini começar a definir o time Alviverde que entrará em campo no final de semana diante do Tricolor

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS