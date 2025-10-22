Juventude volta aos treinos com desfalques, dúvidas e dois "reforços" para enfrentar o Grêmio

Goleiro Jandrei vai retornar ao time do Juventude contra o Grêmio. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Com a reta final do Brasileirão, toda semana virou decisiva para o Juventude. Após vencer o Bragantino pelo placar de 1 a 0, o elenco de jogadores se reapresentou nesta quarta-feira (22) no Centro de Treinamentos do clube. O foco é a partida do próximo domingo (26), às 16h, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

O time do técnico Thiago Carpini está a duas rodadas de deixar o Z-4. O treinador ainda segue com os problemas semanais após cada rodada. Para o compromisso na capital gaúcha, o comandante alviverde tem dúvidas, desfalques e a volta de dois atletas.

O zagueiro Marcos Paulo foi avaliado nesta quarta-feira (22) e tende a desfalcar o time. Ele saiu da última partida após uma pancada no pé, que segue muito inchado. Com lesão no adutor da coxa, o volante Mandaca segue no departamento médico. Assim como o meia Lucas Fernandes.

Estão na transição física e podem ser relacionados para o final de semana, os zagueiros Wilker Ángel e Natã. O zagueiro Luan Freitas está recuperado de uma lesão no ombro e treina normalmente. Ele deve ir para o jogo na capital gaúcha.

O técnico Carpini também ganhou reforços para a rodada que se aproxima. O goleiro Jandrei retorna de suspensão e volta ao time titular após ter ficado de fora da vitória contra o Bragantino. Alan Ruschel também cumpriu suspensão e volta ao banco.