Juventude terá retorno de titulares e desfalque de laterais diante do Fortaleza

Time alviverde retoma preparação para a próxima rodada do Brasileirão. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude terá mais uma vez dificuldades para montar sua equipe titular na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini não poderá contar com os laterais esquerdos Marcelo Hermes e Alan Ruschel, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A ausência simultânea dos dois jogadores da posição obriga o treinador a buscar alternativas no elenco para enfrentar o Fortaleza, no domingo (5), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

Por outro lado, Carpini terá dois reforços importantes à disposição. O volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari retornam de suspensão e devem ser relacionados para o confronto. A volta dos dois atletas pode trazer mais equilíbrio ao time, especialmente no meio-campo e no setor ofensivo, compensando parcialmente os desfalques na defesa.

— Temos alguns retornos, a volta do Caíque, a volta do Rodrigo Sam, que já dois jogos participando, não sei se reunia condições para jogar no final de semana, acredito que não, mas o valor desse ponto do Inter e o ponto do Atlético-MG, ele vai ter muito mais evidência, se a gente fizer o dever de casa com o Fortaleza. A gente vai ver o tamanho da importância que foi buscar esses pontos — analisou Carpini.

O volante Caíque deve retornar ao time titular na vaga de Daniel Peixoto, que atuou como zagueiro na última partida contra o Atlético-MG. No setor ofensivo, Gabriel Taliari pode aparecer no lugar de Gilberto, oferecendo mais mobilidade e velocidade ao ataque alviverde.