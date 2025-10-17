Esportes

29ª rodada
Notícia

Juventude terá desfalques e retorno para enfrentar o Bragantino 

Confronto será na próxima segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS