Juventude terá desfalques e retorno para enfrentar o Bragantino 

Técnico Thiago Carpini precisa mudar a equipe novamente. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h, para enfrentar o Bragantino no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca recuperação após a derrota polêmica para o Fluminense, mas terá que lidar com importantes ausências.

O técnico Thiago Carpini não poderá contar com o goleiro Jandrei, o volante Mandaca e o lateral-esquerdo Alan Ruschel. Jandrei e Mandaca receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática, enquanto Ruschel está fora após ter sido expulso por reclamação ao fim da partida contra o Fluminense.

Com isso, a equipe deve ter mudanças significativas. No gol, o uruguaio Guruceaga pode receber uma oportunidade entre os titulares, após ter sido reserva no Maracanã. No meio-campo, o experiente Nenê surge como opção para reforçar a criação de jogadas, enquanto Marcelo Hermes deve assumir a lateral esquerda.

O zagueiro Rodrigo Sam retorna de suspensão e está à disposição do técnico Thiago Carpini para o próximo compromisso da equipe. Já os defensores Luan Freitas e Wilker Ángel, além do atacante Gabriel Veron, iniciaram a transição física após período de recuperação e estão mais próximos de voltar.