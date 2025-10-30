Esportes

Números
Notícia

Juventude tem segundo turno com aproveitamento inferior ao da primeira metade do Brasileirão

Equipe alviverde volta a campo no domingo (2), diante do Palmeiras, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS