Juventude tem segundo turno com aproveitamento inferior ao da primeira metade do Brasileirão

Equipe treinada por Thiago Carpini ainda busca a permanência na Série A. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Faltando apenas oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Juventude segue em situação crítica na luta contra o rebaixamento. Vice-lanterna da competição com 26 pontos, o time alviverde está a seis de distância do primeiro clube fora do Z-4, o que torna cada jogo restante uma verdadeira decisão.

Além disso, a campanha do Juventude no segundo turno tem sido ainda mais preocupante do que na primeira metade do campeonato. No primeiro turno, o clube somou 17 pontos em 19 jogos — com cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas —, o aproveitamento foi de 29,8%. Já no segundo turno, em 11 partidas disputadas até agora, o time conquistou apenas nove pontos, com duas vitórias, três empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 27,3%.

A queda de rendimento acende um alerta para a reta final da competição. Com desempenho inferior no returno e uma distância considerável para sair da zona de rebaixamento, o Juventude precisa de uma reação imediata para evitar a queda à Série B.

— O ano passado foi assim, foi custoso, foi dificultoso e a gente conseguiu atingir o objetivo. No acesso, também tivemos muita dificuldade, garantimos na última rodada. Então, o passado e o presente aqui fazem com que a gente não desista e mostre sempre a garra e a energia que predomina no Juventude — comentou o executivo Júlio Rondinelli.

Com oito jogos pela frente, o Juventude ainda tem tempo para mudar sua história no Brasileirão — mas precisa começar agora. Domingo (2), às 18h30min, enfrenta o Palmeiras, no Estádio Alfredo Jaconi.

Juventude no Brasileirão 2025

Primeiro turno

19 jogos

17 pontos

5 vitórias

2 empates

12 derrotas

29,8% de aproveitamento

Segundo turno

11 jogos

9 pontos

2 vitórias

3 empates

6 derrotas

27,3% de aproveitamento