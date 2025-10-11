Esportes

Não deu
Notícia

Juventude sucumbe diante do líder Palmeiras e é goleado em São Paulo

Partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão foi disputada no Allianz Parque neste sábado (11) e terminou com vitória paulista por 4 a 1

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

