Juventude sucumbe diante do líder Palmeiras e é goleado em São Paulo

Time do atacante Ênio foi superado facilmente pelo líder da competição.

A missão era quase impossível. E a lógica se fez presente no Allianz Parque, em São Paulo, no duelo entre o líder do Brasileirão, o Palmeiras, com o vice-lanterna, o Juventude, na noite deste sábado (11). Derrota alviverde por 4 a 1 em jogo atrasado da 12ª rodada.

Com o resultado, o Juventude permanece na vice-liderança da competição, com 23 pontos. O Verdão volta a campo na quinta-feira (16), diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. O zagueiro Rodrigo Sam, autor do único gol do Papo, recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe.

Presa fácil

O Verdão entrou em campo no Allianz Parque com quatro novidades na escalação: Reginaldo, Marcelo Hermes, Caíque e Ênio. O desfalque de última hora, com desconforto muscular, foi o meia Lucas Fernandes.

E como era de se esperar, o Palmeiras tomou a iniciativa do jogo e tratou de colocar o Juventude no campo de defesa. Aos 12 minutos, um erro de arbitragem contra os gaúchos foi corrigido pela arbitragem de vídeo. O árbitro de campo marcou uma penalidade de Abner em Felipe Anderson, mas visivelmente o zagueiro alviverde tocou apenas na bola ao fazer o corte na área. Davi De Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, foi ao VAR e consertou o absurdo: penalidade anulada.

Nos primeiros 15 minutos, Marcelo Hermes foi quem arriscou para o Papo, com dois arremates pra fora. Mesmo com 10 desfalques, os paulistas controlavam o jogo, sobretudo no meio-campo orquestrado por Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício.

Jandrei brilhou pela primeira vez aos 18, em conclusão forte de Piquerez no canto direito. Cinco minutos depois, o goleiro do Ju saiu para fazer a defesa e foi atrapalhado por Raphael Veiga, soltando a bola na entrada da área. Maurício pegou a sobra, mas concluiu nas mãos de Jandrei.

Mas aos 26, a pior defesa do Brasileirão não resistiu ao ataque do líder da competição e foi vazada pela 49ª vez. Felipe Anderson tentou o toque na área e Rodrigo Sam afastou parcialmente; Raphael Veiga pegou a sobra e mandou no ângulo direito de Jandrei: 1 a 0.

O Ju só respondeu com perigo aos 37 minutos. Em boa jogada de contra-golpe, de pé em pé, o time alviverde foi trocando passes até a bola chegar na esquerda com Ênio. O atacante deixou Giay pra trás e tocou para Marcelo Hermes cruzar na cabeça de Gilberto. A bola passou perto da meta de Weverton.

Letal, o Palmeiras chegou ao segundo antes do intervalo. Aos 43, Bruno Rodrigues — que não marcava há quase dois anos e fazia apenas seu segundo jogo após voltar de um séria lesão no joelho — cabeceou na pequena área e Jandrei falhou. O goleiro fez a defesa parcial, mas deixou a bola escapar, e quando tentou evitar o gol, ela já havia ultrapassado a linha: 2 a 0.

Mais do mesmo

O Juventude voltou para o segundo tempo sem alterações. Inclusive na atitude. Com apenas três minutos de jogo o Palmeiras fez o terceiro com Bruno Fuchs. O zagueiro apenas escorou a bola de cabeça após cruzamento açucarado de Raphael Veiga: 3 a 0.

O gol palmeirense fez Thiago Carpini mexer em três posições de uma só vez: entraram Nenê, Rafael Bilu e Taliari entraram nas vagas de Sforza, Ênio e Reginaldo.

Mas de nada surtiram efeito. O quarto gol palmeirense veio aos 10. Maurício cruzou da direita e Felipe Anderson, com facilidade, entre a marcação, colocou a bola no fundo das redes: 4 a 0.

De pouca participação no jogo, Gilberto deixou o gramado aos 17 para a entrada de Alan Ruschel. E o Verdão chegou ao seu gol aos 30 minutos. Nenê cobrou falta com perfeição, Rodrigo Sam subiu e, mesmo sendo puxado pela camisa, cabeceou pro fundo das redes: 4 a 1.

Ao marcar o gol, o zagueiro foi atingido na cabeça por Weverton e, mesmo recebendo a orientação do departamento médico para deixar o gramado, Sam decidiu permanecer. Quem saiu foi Abner para a entrada de Peixoto. E o placar se manteve em 4 a 1 para os paulistas até o fim no Allianz Parque.

Ficha técnica

Brasileirão 2025 - 12ª rodada

Palmeiras 4x1 Juventude

Allianz Parque, em São Paulo

Palmeiras: Weverton: Giay, Murilo, Bruno Fuchs (Allan, 19/2º) e Piquerez; Andreas Pereira (Luis Pacheco, 40/2º), Micael, Felipe Anderson (Belé, 34/2º)e Mauricio; Raphael Veiga (Jefté, 34/2º) e Bruno Rodrigues (Luighi, 19/2º). Técnico: Abel Ferreira

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Bilu, 7/2º), Abner (Peixoto, 38/2º), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Sforza (Nenê, 7/2º); Igor Formiga, Ênio (Taliari, 7/2º) e Gilberto (Alan Ruschel, 17/2°). Técnico: Thiago Carpini.