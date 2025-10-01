Juventude segura o Atlético-MG e busca mais um empate fora de casa 

Time de Igor Formiga (D) fez o suficiente para pontuar em Minas Gerais. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Em um jogo pobre tecnicamente, o Juventude segurou o Atlético-MG, na Arena MRV, e empatou em 0 a 0 na noite desta terça-feira (30). A partida abriu a 26ª rodada do Brasileirão.

A igualdade no placar fez o Ju chegar aos 23 pontos, ainda na 17ª colocação. O time ainda pode ser ultrapassado por Vitória e Fortaleza na sequência da rodada. O Galo tem 29, na 23ª posição

Na próxima rodada, o Verdão volta a jogar diante do seu torcedor e recebe o Fortaleza, em outro confronto direto, domingo (5), às 18h30min, no Alfredo Jaconi. Os laterais Marcelo Hermes e Alan Ruschel receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques.

Com cinco mudanças no time em relação ao jogo contra o Inter, o técnico Thiago Carpini surpreendeu ao escalar Cipriano e Daniel Peixoto entre os titulares em Belo Horizonte. E o volante atuou como um terceiro zagueiro pelo lado direito, espelhando inicialmente a formação do Galo.

O começo de jogo foi sem chances claras de gol e com o Juventude buscando ter a posse de bola. Porém, logo na primeira chegada, o Galo quase abriu o placar. Aos oito minutos, Scarpa cobrou falta pela esquerda e Rony antecipou a defesa para cabecear na trave.

A bola parada foi uma das poucas vezes em que o Atlético conseguiu chegar à área alviverde. Aos 20, Scarpa chegou na linha de fundo, mas cruzou nas mãos de Jandrei. A primeira finalização do Ju só veio aos 25. Lucas Fernandes cruzou da direita e Ênio furou antes de bater rasteiro, nas mãos do goleiro do Galo.

Aos 30, após um erro de passe de Ênio, o Galo trocou passes em velocidade e Rony finalizou cruzado para fora. Na reta final da primeira etapa, o Galo só levou algum perigo em cruzamentos para a área, mas a defesa alviverde continuou bem postada e manteve a igualdade no placar.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças nos dois times, o Galo voltou mais perigoso. Logo aos três minutos, Biel recebeu na ponta esquerda e cruzou para Roni, que bateu de primeira. A bola bateu no travessão e saiu.

Logo na sequência, Mandaca falhou na saída da defesa e Iván Román bateu firme. O chute desviou em Luan Freitas. O Galo continuava pressionando, mas sem efetividade nas conclusões.

Observando a superioridade do rival, o técnico Thiago Carpini promoveu as duas primeiras mudanças aos 10 minutos. Sforza e Matheus Babi entraram nas vagas de Ênio e Gilberto. No lance seguinte, Rony recebeu na área em velocidade e cruzou rasteiro para Biel, que não conseguiu concluir.

O Ju chegou aos 14. Formiga aproveitou rebote na meia direita e bateu colocado para boa defesa de Gabriel Delfim. Quatro minutos depois, Rony perdeu mais uma chance clara, ao receber na área e girar de pé esquerdo sobre a meta de Jandrei.

Aos 23, em falta na meia direita, Scarpa tentou acertar o ângulo, mas a bola subiu demais. Da mesma forma foi o cabeceio de Babi, após cruzamento do lado direito, aos 27.

Em mais duas trocas, Carpini colocou Rodrigo Sam e Rafael Bilu nas vagas de Peixoto e Lucas Fernandes. Aos 36, enquanto reclamava de uma falta em Mandaca, o Galo teve Rony recebendo na área e sendo bloqueado por Luan Freitas na pequena área.

Aos 43, foi a vez de Jandrei fazer um milagre. Rony recebeu de Dudu e finalizou forte e cruzado. O goleiro do Ju desviou com a ponta dos dedos para fora.

A partir daí, mesmo com 10 minutos de acréscimos, faltou qualidade dos dois lados para abrir o placar, e o 0 a 0 acabou se confirmando.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 26ª rodada

Atlético-MG 0x0 Juventude

Arena MRV, em Belo Horizonte

Atlético-MG

Gabriel Delfim; Lyanco, Iván Román (Natanael, 29/2º) e Vitor Hugo; Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino, 29/2º) e Caio Paulista; Bernard (Dudu, 33/2º), Rony e Biel (Reinier, 13/2º). Técnico: Jorge Sampaoli.

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Marcelo Hermes (Alan Ruschel, 42/2º); Daniel Peixoto (Rafael Bilu, 31/2º), Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes (Rodrigo Sam, 31/2º), Ênio (Sforza, 10/2º) e Gilberto (Matheus Babi, 10/2º). Técnico: Thiago Carpini.

Amarelos: Alan Franco, Iván Román, Lyanco (A); Jadson, Marcelo Hermes, Jandrei, Alan Ruschl (J);

Árbitro: Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Sidmar Dos Santos Meurer-PR. VAR: José Claudio Rocha Filho-SP.