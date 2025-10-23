Juventude segue como o pior visitante do Brasileirão, mesmo com a "injeção de ânimo" de Carpini

Na luta desesperada para escapar da zona de rebaixamento, o Juventude vive um drama que se intensifica a cada viagem. Se os números já atormentam o torcedor na tabela geral, a performance como visitante se transformou em mais um adversário nesta crise.
Atualmente na zona de rebaixamento, o time da Serra Gaúcha também detém o pior desempenho fora de casa da competição, com apenas cinco pontos conquistados. Pegar a estrada ou entrar em um avião virou um problema ao time.
A péssima campanha como visitante é uma herança que o técnico Thiago Carpini tenta reverter. E os números mostram que os únicos pontos somados pelo Juventude longe do Alfredo Jaconi foram justamente sob o seu comando.
Dos cinco pontos conquistados fora, todos vieram nos seis jogos comandados por Carpini longe do Jaconi. O Juventude conseguiu uma vitória dramática sobre o Ceará, com gol no último lance, e dois empates importantes contra Vitória e Atlético-MG.
Já com os treinadores anteriores – Fábio Matias, Cláudio Tencati e o interino Gerson Ramos – o desempenho fora de casa foi um desastre: a equipe não somou um ponto sequer, acumulando oito derrotas em oito partidas e algumas goleadas traumatizantes.
Na classificação específica de visitantes, o Juventude é o lanterna com seus cinco pontos. Os outros times na parte de baixo dessa tabela são Vitória (oito pontos), Fortaleza e Sport (sete pontos cada). Para efeito de comparação, o líder Flamengo soma 26 pontos como visitante, mesmo número do Palmeiras.
No próximo domingo (26), diante do Grêmio, na Arena, o Juventude tentará equilibrar as forças por ser um clássico entre interior e capital. A equipe da Serra precisará vencer para manter a esperança de permanência na elite nacional.
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A COMO VISITANTE
1º - Flamengo - 26
2º - Palmeiras - 26
3º - Botafogo - 21
4º - Cruzeiro - 21
5º - Mirassol - 17
6º - Vasco - 14
7º - Bragantino - 14
8º - Ceará - 14
9º - São Paulo - 14
10º - Corinthians - 14
11º - Fluminense - 13
12º - Bahia - 13
13º - Grêmio - 13
14º - Santos - 12
15º - Inter - 11
16º - Atlético-MG - 9
17º - Vitória - 8
18º - Fortaleza - 7
19º - Sport - 7
20º - Juventude - 5