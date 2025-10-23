Esportes

Números ruins
Notícia

Juventude segue como o pior visitante do Brasileirão, mesmo com a "injeção de ânimo" de Carpini

Os primeiros pontos longe do Estádio Alfredo Jaconi foram conquistados com o novo técnico. Time só tem uma vitória fora de casa no campeonato e tentar mudar a escrita diante do Grêmio

Tiago Nunes

