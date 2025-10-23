Juventude segue como o pior visitante do Brasileirão, mesmo com a "injeção de ânimo" de Carpini

Aeroporto se tornou um problema para o Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Na luta desesperada para escapar da zona de rebaixamento, o Juventude vive um drama que se intensifica a cada viagem. Se os números já atormentam o torcedor na tabela geral, a performance como visitante se transformou em mais um adversário nesta crise.

Atualmente na zona de rebaixamento, o time da Serra Gaúcha também detém o pior desempenho fora de casa da competição, com apenas cinco pontos conquistados. Pegar a estrada ou entrar em um avião virou um problema ao time.

A péssima campanha como visitante é uma herança que o técnico Thiago Carpini tenta reverter. E os números mostram que os únicos pontos somados pelo Juventude longe do Alfredo Jaconi foram justamente sob o seu comando.

Dos cinco pontos conquistados fora, todos vieram nos seis jogos comandados por Carpini longe do Jaconi. O Juventude conseguiu uma vitória dramática sobre o Ceará, com gol no último lance, e dois empates importantes contra Vitória e Atlético-MG.

Já com os treinadores anteriores – Fábio Matias, Cláudio Tencati e o interino Gerson Ramos – o desempenho fora de casa foi um desastre: a equipe não somou um ponto sequer, acumulando oito derrotas em oito partidas e algumas goleadas traumatizantes.

Na classificação específica de visitantes, o Juventude é o lanterna com seus cinco pontos. Os outros times na parte de baixo dessa tabela são Vitória (oito pontos), Fortaleza e Sport (sete pontos cada). Para efeito de comparação, o líder Flamengo soma 26 pontos como visitante, mesmo número do Palmeiras.

No próximo domingo (26), diante do Grêmio, na Arena, o Juventude tentará equilibrar as forças por ser um clássico entre interior e capital. A equipe da Serra precisará vencer para manter a esperança de permanência na elite nacional.

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A COMO VISITANTE

1º - Flamengo - 26

2º - Palmeiras - 26

3º - Botafogo - 21

4º - Cruzeiro - 21

5º - Mirassol - 17

6º - Vasco - 14

7º - Bragantino - 14

8º - Ceará - 14

9º - São Paulo - 14

10º - Corinthians - 14

11º - Fluminense - 13

12º - Bahia - 13

13º - Grêmio - 13

14º - Santos - 12

15º - Inter - 11

16º - Atlético-MG - 9

17º - Vitória - 8

18º - Fortaleza - 7

19º - Sport - 7

20º - Juventude - 5