Juventude precisa de campanha de G-2 para escapar do rebaixamento nas últimas 10 rodadas

Juventude, do volante Mandaca, precisa melhorar e muito o desempenho. Porthus Junior / Agencia RBS

Com apenas 10 rodadas restantes para o fim do Campeonato Brasileiro, o Juventude entra na fase decisiva com uma missão desafiadora: conquistar 22 pontos — para chegar aos 45 — dos 30 ainda em disputa. A equipe do técnico Thiago Carpini precisaria alcançar aproximadamente 73% de aproveitamento para atingir essa pontuação.

O atual líder do Brasileirão, o Palmeiras, tem 75% de aproveitamento. O Flamengo, segundo colocado, tem 71%. Portanto, o Ju precisa se aproximar desse desempenho até o fim da competição para sonhar com a permanência. O time não vence há sete rodadas.

Dos 10 jogos restantes, cinco serão em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, contra Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos. A força como mandante será fundamental para manter viva a esperança de recuperação. Já fora de casa, o Juventude enfrentará os seguintes adversários: Grêmio, Sport, Vasco, São Paulo e Corinthians.

Além de lidar com desfalques e oscilação de desempenho, o técnico Thiago Carpini precisa conviver com a busca pela pontuação necessária para a permanência.

— Temos que viver o jogo a jogo. Não adianta a gente olhar para a tabela, o nosso momento, a nossa campanha, o nosso campeonato é ruim — analisou o treinador.

Os últimos 10 jogos no Brasileirão

No Alfredo Jaconi

Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos

Como visitante

Grêmio, Sport, Vasco, São Paulo e Corinthians