Juventude pode ter novo esquema para enfrentar o Palmeiras; veja a provável escalação

Thiago Carpini deve mudar a formação tática da equipe. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude terá um enorme desafio neste fim de semana pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. No domingo, a partir das 18h30min, a equipe de Thiago Carpini recebe o líder da competição, o Palmeiras, que ainda vem embalado por uma classificação heroica à final da Libertadores diante da LDU na quinta-feira (30).

Para o Verdão gaúcho, a meta é seguir vivo na briga pela permanência na Série A, e por isso mesmo, os três pontos são fundamentais. E para tentar surpreender o time de Abel Ferreira, Thiago Carpini deverá mexer no esquema tático do Juventude. A formação 3-5-2 foi testada e teria como novidades as entradas de Luan Freitas e Wilker Ángel na zaga, Nenê no meio-campo e Gabriel Veron no ataque.

Sendo assim, uma provável formação alviverde teria: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Alan Ruschel; Rafael Bilu e Veron.

Outra alternativa seria a entrada de Sforza na vaga de Nenê, para fortalecer a marcação na meia-cancha e a permanência de um homem de referência na área, o centroavante Gilberto, no lugar de Veron.

Marcos Paulo, Jadson e Taliari estão fora do duelo por suspensão.