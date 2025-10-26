Esportes

3 a 1
Notícia

Juventude perde para o Grêmio e volta a ser vice-lanterna do Brasileirão

Resultado torna muito mais difícil a recuperação da equipe na reta final do campeonato. Restam oito partidas para o final da Série A

Maurício Reolon

