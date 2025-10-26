Juventude perde para o Grêmio e volta a ser vice-lanterna do Brasileirão

Carlos Vinícius fez os três gols da equipe tricolor Jeff Botega / Agencia RBS

Era o jogo para mostrar que o Juventude poderia continuar sonhando com a permanência na elite. Acabou sendo mais uma dura derrota fora de casa no Brasileirão.

Na tarde deste domingo (26), na Arena, em Porto Alegre, o Ju perdeu para o Grêmio por 3 a 1, e caiu novamente para a vice-lanterna da competição, ainda com 26 pontos. A distância para deixar o Z-4 agora é de seis pontos e restam oito rodadas.

Carlos Vinícius fez os três gols da equipe tricolor. Igor Formiga descontou no fim. No seu próximo compromisso na Série A, o time alviverde, cheio de desfalques, vai encarar uma pedreira. Recebe o líder Palmeiras, domingo (2), às 18h30min, no Alfredo Jaconi.

Com os retornos de Jandrei e Alan Ruschel ao time titular, o Verdão iniciou a partida na Arena arriscando. Com menos de um minuto, Peixoto finalizou da meia esquerda e Volpi fez defesa segura.

O Tricolor assustou pela primeira vez aos cinco. Alysson iniciou a jogada pelo lado direito e, depois do rebote da zaga alviverde, finalizou de pé direito para fora. Dois minutos depois, Carlos Vinícius recebeu de Amuzu e se atirou dentro da área na jogada com Marcos Paulo. O Grêmio pediu pênalti, mas o árbitro Alex Stefano marcou o escanteio.

Com dificuldades para reter a bola no ataque, o Ju passou a ver o Grêmio ter o controle da partida e buscar criar chances, quase sempre com Alysson nas costas de Alan Ruschel. Mesmo com o controle territorial, o goleiro Jandrei pouco foi acionado nos 20 minutos inicias.

Em um jogo truncado e com muitas faltas do lado alviverde, Jadson e Taliari receberam os seus terceiros cartões amarelos, e serão desfalques na próxima rodada, diante do Palmeiras. Aos 30 minutos, Carlos Augusto aproveitou-se de um escorregão de Rodrigo Sam e cruzou para Alysson. Alan Ruschel dividiu com o atacante e o árbitro Alex Stefano assinalou o pênalti. Depois de quatro minutos de reclamações, Carlos Vinícius cobrou forte e rasteiro para fazer 1 a 0.

No lance seguinte, o Ju protestou um pênalti em Rafael Bilu. Porém, o árbitro mandou a partida seguir. Aos 41, em jogada individual, Alysson avançou pelo meio e bateu firme, mas Jandrei fez a defesa.

Ao final do primeiro tempo, com 22 faltas cometidas e cinco jogadores amarelados, o Juventude foi para o intervalo ciente de que precisaria mostrar mais para pontuar na Arena.

SEGUNDO TEMPO

Com Giovanny na vaga de Jadson, o técnico Thiago Carpini tentou tornar o time mais ofensivo. Porém, logo aos dois minutos, Arthur encontrou Amuzu na meia esquerda e o atacante serviu Carlos Vinícius, que dominou na frente de Marcos Paulo e tirou de Jandrei: 2 a 0 Grêmio.

O Juventude seguia com muitas dificuldades para jogar e o time da casa criava chances de ampliar. Aos oito, Carlos Vinícius finalizou de dentro da área, sobre o gol.

A melhor chance alviverde saiu aos 10 minutos. Giovanny recebeu na esquerda e cruzou para Taliari desviar de cabeça, rente à trave. No minuto seguinte, Giovanny apareceu de novo e tentou um belo chute colocado, que parou em grande defesa de Volpi.

No contra-ataque, aos 12, o Grêmio quase fez de novo. Edenilson serviu e Amuzu chutou por cima. Em um duelo mais franco, Rafael Bilu cabeceou e Volpi espalmou para escanteio.

Buscando renovar o fôlego do time, Carpini fez três mudanças e colocou em campo Hudson, Ênio e o jovem estreante Scatolin nas vagas de Caíque, Rafael Bilu e Gilberto. Só que um minuto depois das trocas, aos 21, Alysson puxou o contra-ataque e serviu Carlos Vinícius. O centroavante bateu cruzado e fez o terceiro dele: 3 a 0 Grêmio.

Logo depois, Marcos Paulo cometeu falta em Carlos Vinícius e foi expulso, deixando o Juventude com 10 jogadores e ampliando o drama alviverde. Mesmo com um a menos, a equipe jaconera conseguiu descontar em um lance de desatenção da defesa gremista. Luan Freitas evitou e o contra-ataque e acabou servindo Igor Formiga, que bateu cruzado, sem chances para Volpi: 3 a 1.

Nos acréscimos, Aravena ainda teve duas chances claras de ampliar, mas errou a finalização. Peixoto ainda assustou Volpi em chute com desvio que triscou a trave, mas o resultado acabou ficando mesmo no 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão 2025 - 30ª rodada

Grêmio 3x1 Juventude

Arena do Grêmio

Grêmio

Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar, 40/2º) e Edenilson (Cristaldo, 29/2º); Alysson (Pavon, 29/2º), Amuzu (Aravena, 34/2º) e Carlos Vinícius (André Henrique, 29/2º). Técnico: Mano Menezes

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Hudson, 20/2º), Jadson e Peixoto; Rafael Bilu (Ênio, 20/2º), Taliari e Gilberto (Scatolin, 20/2º).