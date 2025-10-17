Lei do ex no fim: Juventude leva gol no último lance e perde para o Fluminense no Maracanã

Time alviverde acabou derrotado no Maracanã. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude saiu de campo protestando contra a arbitragem e com mais uma derrota na bagagem. Em duelo que fechou a 28ª rodada do Brasileirão, na noite desta quinta-feira (16), o time de Thiago Carpini teve uma boa atuação, mas acabou punido com um gol do zagueiro Thiago Silva, ex-defensor da equipe alviverde, no último lance do segundo tempo.

Foi a sétima partida do Verdão sem vitórias na competição. O resultado mantém o Ju na vice-lanterna, com 23 pontos. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, é de oito pontos.

O próximo duelo do Juventude será na segunda-feira (20), às 19h, diante do Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi.

Com cinco mudanças em relação ao último jogo, o Juventude foi a campo com Marcos Paulo, Alan Ruschel e Rafael Bilu como principais novidades. E o duelo no Maracanã começou movimentado. Com menos de dois minutos, os dois times levaram perigo ao adversário. Na chegada alviverde, Bilu recebeu na área e cruzou. Mandaca escorou e Gilberto finalizou com desvio da defesa rival.

Aos três, Alan Ruschel tabelou com Mandaca e cruzou para Taliari cabecear na rede pelo lado de fora. Os minutos seguintes foram de menor ímpeto ofensivo das duas equipes. O Fluminense passou a ter mais posse de bola, mas levar perigo ao gol de Jandrei.

Em um jogo com muitos erros de passe de lado a lado, o Juventude voltou a finalizar aos 31 minutos. Após uma bola recuperada no ataque, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou para Mandaca bater de primeira. Fábio fez a defesa em dois tempos.

A partir daí, o jogo se arrastou, sem oportunidades claras e com pouca inspiração. No último lance do primeiro tempo, Igor Formiga cruzou para a área e Mandaca desviou para fora.

SEM MUDANÇAS

Com as mesmas equipes, o segundo tempo começou com o Juventude perdendo uma peça importante. Mandaca acusou um problema muscular e foi substituído por Ênio. Na mesma parada, Nenê entrou na vaga de Gilberto.

E, aos nove minutos, em boa jogada pelo lado esquerdo, Ênio cruzou e Taliari não alcançou, na pequena área, para fazer o primeiro gol. O Juventude era melhor na partida, mas não conseguia transformar o controle do duelo em finalizações.

O Flu chegou pela primeira vez aos 20 minutos. John Kennedy recebeu na meia esquerda, deu um belo drible em Abner e finalizou para fora. O duelo seguia equilibrado e sem grandes emoções. Em mais uma troca no setor ofensivo, Carpini sacou Rafael Bilu e colocou Negueba, aos 27 minutos.

O Fluminense voltou a finalizar aos 33. Hércules arriscou de fora da área e o chute saiu perto da trave. Na resposta, aos 35, na sua primeira jogada em campo, Giovanny aproveitou o rebote da defesa carioca e chutou forte. A bola explodiu na trave, na melhor oportunidade da partida.

Com o duelo mais aberto, o Flu teve nova chance aos 40. Soteldo cruzou rasteiro e Thiago Silva, como fosse um centroavante, girou e finalizou na rede pelo lado de fora.

Aos 42, outra vez com Giovanny, o Juventude levou perigo. O atacante dominou na esquerda, puxou para o pé direito e bateu colocado, rente à trave.

Nos acréscimos, quando o resultado parecia definido, surgiu um lance improvável. Depois da marcação de um escanteio para o Flu por conta da regra dos oito segundos, a bola ficou próxima à área e foi cruzada para Thiago Silva, em um voleio acrobático, acertar o ângulo de Jandrei: 1 a 0 Fluminense.

Após o gol, os jogadores do Ju não reiniciaram a partida e reclamaram muito da arbitragem por conta das decisões de Jefferson Ferreira de Moraes nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1x0 Juventude

28ª rodada do Brasileirão

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes, 14/2º); Hércules, Martinelli, Lima (John Kennedy, 14/2º); Canobbio (Soteldo, 35/2º), Cano (Everaldo, 35/2º) e Kevin Serna (Riquelme, 30/2º). Técnico: Luis Zubeldía.

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca (Ênio, 6/2º); Rafael Bilu (Negueba, 27/2º), Taliari (Giovanny, e Gilberto (Nenê, 6/2º). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Thiago Silva (F), aos 50min, no segundo tempo.

Amarelos: Freytes, Thiago Silva (F); Jadson, Mandaca, Taliari, Thiago Carpini, Marcos Paulo, Jandrei, Giovanny (J);