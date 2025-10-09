Juventude impõe condição em possível venda de joias da base para clube espanhol

Atacante Marlon Santos é um dos atletas que viajou para Espanha. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Quatro jovens jogadores da equipe Sub-20 do Juventude desembarcaram na Espanha para um período de intercâmbio de um mês com o Osasuna, da primeira divisão do país. A iniciativa faz parte de uma parceria estratégica do clube alviverde para abrir portas diretas ao mercado europeu.

Os jogadores Marlon Santos, Gui Teixeira, Miguel e Sasso chegaram ao "Velho Continente" em 4 de outubro e permanecerão na Espanha até 5 de novembro. O quarteto está participando de atividades no centro de treinamento do Osasuna, o Tajonar, em Pamplona, na região de Navarra. O local oferece uma infraestrutura completa para o desenvolvimento dos atletas, incluindo campos de alto padrão, academias, e áreas dedicadas à análise tática e acompanhamento psicológico.

Parceria estratégica e a condição inegociável

A parceria, intermediada pela agente do Juventude na Europa, Hellen Telles, tem como objetivo principal levar talentos formados na base diretamente para clubes europeus, aumentando o retorno financeiro do Alviverde.

Contudo, caso o Osasuna demonstre interesse em contratar um ou mais dos atletas, o Juventude impôs uma condição inegociável, conforme revelou o vice-presidente das categorias de base, Jones Biglia, ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— A gente estabeleceu com o Osasuna que qualquer interesse que ele tenha por algum atleta, ele vai ter uma preferência, não é uma exclusividade — explicou Biglia.

O ponto crucial do acordo, no entanto, é a porcentagem dos direitos econômicos que o Juventude precisa manter em qualquer negociação, independente se for com o Osasuna ou outro clube:

— O Juventude só faz negócio ficando com pelo menos metade dos direitos econômicos do atleta. Esse é o grande ponto que a gente conseguiu colocar na negociação, que qualquer atleta nosso que for para lá, é obrigatório que 50% fique com o Juventude — revelou.