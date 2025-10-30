Esportes

Número alto
Notícia

Juventude é o segundo clube que mais levou cartões no Brasileirão; confira a lista

Somente no jogo contra o Grêmio, o Juventude levou oito advertências e tem uma média de três por jogo, que reflete em suspensões a cada rodada

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS