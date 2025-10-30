Juventude é o segundo clube que mais levou cartões no Brasileirão; confira a lista

O Juventude vive um drama de pontuação, e a indisciplina em campo se soma aos problemas. A equipe comandada por Thiago Carpini atingiu um alto número de advertências e se tornou a segunda com mais cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Corinthians.
Em 30 rodadas, o Alviverde já acumulou 91 cartões amarelos, o que representa uma média superior a três advertências por partida, conforme levantamento do ge.globo.
A intensidade das faltas se refletiu no último jogo, na derrota para o Grêmio, quando o Juventude recebeu oito cartões amarelos, sendo que dois resultaram na expulsão do zagueiro Marcos Paulo.
O alto número de cartões impacta diretamente na escalação de Thiago Carpini. O volante Jadson é o atleta com mais cartões amarelos no elenco, somando nove. Ele será desfalque contra o Palmeiras, neste domingo (2), no Alfredo Jaconi, às 18h30min, após receber o terceiro amarelo contra o Grêmio.
Além de Jadson, o Juventude não poderá contar com Gabriel Taliari e o expulso Marcos Paulo, ambos suspensos para o confronto crucial para tentar uma reação na reta final da Série A.
Ranking de Cartões Amarelos
(30 Rodadas)
1. Corinthians: 95
2. Juventude: 91
3. Vitória: 89
4. São Paulo: 87
5. Bragantino: 85
6. Grêmio: 83
7. Fortaleza: 83
8. Atlético-MG: 81
9. Cruzeiro: 81
10. Sport: 77
11. Mirassol: 76
12. Santos: 76
13. Botafogo: 72
14. Bahia: 70
15. Palmeiras: 68
16. Internacional: 66
17. Ceará: 63
18. Vasco: 63
19. Flamengo: 59
20. Fluminense: 56