Juventude e Esportivo tem confronto serrano na Copa FGF

Papo quer se recuperar depois de ser goleado pelo Pelotas. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela 8ª rodada da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, Juventude e Esportivo se enfrentam neste sábado (1º). O confronto inicia às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O Alviazul é 4º colocado, com oito pontos, acumulados em duas vitórias e dois empates. Já o Verdão ocupa a 7ª posição, com cinco pontos, vindos de uma vitória e dois empates.

Em caso de vitória, o Tivo garante vaga à próxima fase. O time de Filipe Dias, por outro lado, precisa vencer para voltar ao grupo que disputa as quartas de final.

Enquanto o time de Bento Gonçalves chega após um empate importante com o Gaúcho, em 1 a 1, o Papo tenta se recuperar de uma goleada. Na Boca do Lobo, sofreu uma dura derrota de 7 a 0 para o Pelotas, atual líder.

O Ju anunciou o serviço de jogo com entrada liberada mediante doação de dois litros de leite. A abertura dos portões acontece às 14h, com acesso da torcida mandante no portão 6 e do visitante no portão 8.