Juventude desafia o Bragantino para encerrar sequência de sete jogos sem vencer no Brasileirão

Juventude, do técnico Thiago Carpini, enfrenta o Bragantino no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude encara mais um capítulo decisivo em sua luta pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (20), às 19h, o Estádio Alfredo Jaconi será palco do confronto contra o Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Verdão chega pressionado: são sete jogos sem vitória, uma sequência que pesa para o elenco que vê a zona de rebaixamento não se distanciar.

No entanto, em meio à tempestade, o Juventude se apega às pequenas luzes que ainda brilham em sua trajetória. Contra o Bragantino, não será apenas mais uma partida: será um duelo de resistência, de quem sabe que cada ponto pode significar a diferença entre o rebaixamento e a redenção.

— Eu acho que temos que pegar esses bons exemplos, como foi grande parte da partida com o Fluminense, a energia, a competitividade e viver o jogo a jogo — comentou o técnico Thiago Carpini, que completou:

— A gente está fazendo aquilo que é possível. E eu acho que vocês que acompanham o nosso dia a dia, pessoas que acompanham o futebol, os torcedores, também estão vendo que a gente está fazendo aquilo que é possível. E, no caso, apesar do Juventude na situação difícil, tem um jogo agora contra o Bragantino e depois contra o Grêmio.

A zona do rebaixamento tem sido uma sombra persistente na caminhada do Juventude ao longo do Brasileirão. Antes de iniciar a 29ª rodada, o Verdão tinha uma distância de 12 pontos para o primeiro time fora do Z-4. Um drama silencioso, onde cada rodada é uma batalha contra o tempo e contra a matemática cruel da tabela.

A permanência na Série A parece cada vez mais distante, mas o Verdão segue resistindo, agarrado à esperança de quem acredita na virada de um destino que insiste em ser adverso.

— A gente frequentou o Z-4, grande parte, se não só a totalidade. Então, a gente tem que ficar martirizando isso e a cada jogo. Não vamos sofrer de véspera, não. Vamos lutar, vamos buscar potencializar coisas boas que aconteceram e viver a próxima partida.

Dificuldades

Diante do Bragantino, o Juventude não enfrenta apenas um adversário: encara também os próprios fantasmas que rondam sua campanha. Com desfalques importantes e um desempenho que oscila entre lampejos de esperança e quedas dolorosas, o Verdão precisa mais do que futebol — precisa ganhar.

— Nós estamos tentando encontrar algumas características dentro do elenco. Eu tenho feito algumas coisas que, talvez, não é aquilo que eu mais gosto, que eu acredito, mas é o que é o necessário — comentou Carpini, que finalizou:

— Eu me senti na obrigação de aceitar esse convite. Talvez poderia nem trabalhar esse ano, esperar um pouco mais. Escolher, talvez, um projeto, onde não tivesse tão difícil o cenário e não ter esse rótulo de "salvador da pátria". E eu só aceitei porque era o Juventude nessas condições. Se não fosse outro clube, talvez eu esperaria um pouco mais. Não me arrependo de ter vindo. Não me arrependo. Eu vou continuar entregando o meu melhor, lutando.