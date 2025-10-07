Com reforços do grupo principal, Juventude busca primeira vitória na Copa FGF diante do Aimoré

Papo vem de dois empates, com São Gabriel e Brasil de Pelotas. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude enfrenta o Aimoré, pela 4ª rodada da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. A partida acontece nesta quarta-feira (8), às 15h, no Estádio Alfredo Jaconi. A entrada é franca mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Na tabela de classificação, o Papo está no sexto lugar, com dois pontos. O time de São Leopoldo está uma posição acima, com quatro. O sub-20 alviverde representa o Ju na competição. Os comandados por Filipe Dias tiveram dois empates nos confrontos disputados até o momento: 1 a 1 com o Brasil de Pelotas e 0 a 0 com o São Gabriel.

Para o duelo diante do Aimoré, o grupo ganhará alguns reforços do elenco principal, que vem sendo pouco aproveitados pelo técnico Thiago Carpini: o goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, o zagueiro e lateral Marcos Paulo, o volante Hudson, o zagueiro Bernardo e o centroavante Galego.

Destaques da base, o volante Sasso, os meias Miguel e Gui Teixeira e o atacante Marlon estão em um período de treinamentos no Osasuna, da Espanha, e estão fora do confronto.

O Aimoré vem de vitória. Bateu o Gaúcho por 2 a 0, no Estádio Cristo Rei. Além disso, tem um empate e uma derrota, com Esportivo e Pelotas, respectivamente.

O Tivo, outro serrano da competição, folga na rodada. O Alviazul enfrentaria o São José, que desistiu da competição dias antes do início.

Competição

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, onde os dois melhores avançam direto para as semifinais. Os times entre a terceira e sexta colocação disputam quartas de finais para definir os outros semifinalistas. A semifinal e a final têm jogos de ida e volta, com a grande decisão prevista para 14 de dezembro.

O vencedor garante vaga no Brasileirão Série D de 2026 e disputa a Recopa Gaúcha com o Inter, atual campeão estadual.