Esportes

No Alfredo Jaconi
Notícia

Com reforços do grupo principal, Juventude busca primeira vitória na Copa FGF diante do Aimoré

Equipe sub-20 segue como a base da formação do técnico Filipe Dias, e joga na casa jaconera nesta quarta-feira (8) buscando as primeiras posições da competição

Camila Corso

Jornal Pioneiro

