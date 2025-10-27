Esportes

Crise técnica
Notícia

"Juntar os cacos e dar uma resposta", afirma Carpini após sétima derrota do Juventude no seu comando

Verdão ainda não conseguiu duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série A e segue no Z-4 

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS