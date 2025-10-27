"Juntar os cacos e dar uma resposta", afirma Carpini após sétima derrota do Juventude no seu comando

Técnico Alviverde, Thiago Carpini vive momento de pressão na Série A. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena, complicou ainda mais a situação do Juventude na luta pela permanência na elite do Brasileirão. Com a margem de erro zerada, como frisou o atacante Gabriel Taliari antes do jogo, o técnico Thiago Carpini admitiu a dificuldade, mas comentou que o momento é de "juntar os cacos" para dar uma resposta ao torcedor.

Carpini destacou que o Juventude tem obrigação de lutar enquanto houver a mínima chance matemática de salvação. Atualmente, o time tem 3,74% de chance de permanecer, conforme o Gato Mestre, do Globo Esporte.

— Dentre essas questões que nós temos para seguir lutando enquanto nós tivermos o mínimo de chance e nós temos que ter o mesmo respeito que a gente sempre teve desde o início — quando as chances eram maiores — com a instituição, com o nosso torcedor. E se acontecer o pior, que a gente não quer isso, a gente segue, como eu disse, quando tiver a mínima chance, acreditando e lutando, mas com a hombridade, em coisas que esse grupo mostrou em vários momentos adversos — analisou Thiago Carpini.

O treinador relembrou a capacidade do grupo de se reerguer após golpes recentes, como a derrota para o Fluminense e a vitória contra o Bragantino.

— É sempre uma situação delicada, mas acho que a equipe tem se portado emocionalmente muito forte, apesar de tanta porrada recente — afirmou.

Intensidade na Sobrevivência

O Juventude terminou o clássico diante do Tricolor com oito cartões amarelos e a expulsão de Marcos Paulo. Questionado se o time exagerou nas faltas ao lutar pela sobrevivência, Carpini defendeu a intensidade dos seus atletas.

— Quando você luta pela sobrevivência, sempre tem algo a mais. Você está tentando viver. Então, é natural que você lute um pouco mais e quando você possa, em algum momento, passar um pouquinho do ponto. Não acredito que foi o caso, eu acho que muitas coisas foram muito da interpretação e do critério adotado pela arbitragem, mas como eu disse, se você estivesse na situação de cá e sendo um desses atletas, sobrevivendo, talvez você lutaria da mesma forma — disse o treinador.

O Juventude ainda tem quatro jogos em casa e outros quatro fora pelo Brasileirão. Para as próximas partidas, o técnico pediu que a equipe mantenha a energia e a competitividade, mas alie isso a uma maior capacidade de jogo.