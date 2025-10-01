Júnior Rocha nega abalo mental no Caxias: "Não tem pessoas mais preparadas do que nós para essa situação"

Técnico Júnior Rocha ainda não conseguiu fazer o Caxias no quadrangular final da Série C. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias entra na reta final do quadrangular decisivo da Série C sob forte pressão. Após ser líder da primeira fase, o time acumula quatro jogos sem vencer, sendo a última a dolorosa derrota em casa para o Londrina. Questionado sobre o estado mental do grupo diante dos resultados, o técnico Júnior Rocha refutou a ideia de abalo e garantiu que a equipe está preparada para superar a crise e buscar o acesso à Série B. O treinador enfatizou que a carreira no futebol molda os profissionais para lidar com a adversidade.

— Nós somos moldados para isso. Nós estamos desde o sub-11, sub-13... profissional nessa (situação). Ninguém chegou hoje por acaso aqui. São muitos anos envolvidos nisso aqui. Não tem pessoas mais preparadas do que todos nós do clube aqui para esse tipo de situação. Eu tenho certeza que algumas pessoas comuns, se estivessem no nosso lugar, alguns desistiriam, outros se abalariam. E nós somos moldados para isso aqui. Pode ficar tranquilo que, de jeito nenhum, nós vamos desistir dos nossos objetivos aqui — comentou o treinador do Caxias.

Apesar da sequência sem vitórias, Júnior Rocha indicou que não haverá mudanças radicais na escalação para os dois jogos finais. O técnico afirmou que o resultado não pode ser o único balizador das decisões e que a manutenção das convicções é essencial para a coesão do elenco.

— O resultado para nós não pode ser o produto final. Nós temos, como eu falei para vocês, uma forma certa, uma metodologia de trabalho. Vamos continuar com as nossas mesmas convicções. Não é porque nós perdemos, ou empatamos, ou não ganhamos, ou ganhamos que a gente vai mudar as convicções. Isso faz com que a gente perca o grupo — disse Rocha, que completou ao falar que alguma troca só ocorrerá por mérito no dia a dia: