Esportes

Série C
Notícia

Júnior Rocha nega abalo mental no Caxias: "Não tem pessoas mais preparadas do que nós para essa situação"

Time ainda não venceu no quadrangular e vem de uma derrota frustrante para o Londrina no Estádio Centenário. Para subir, time precisará vencer os dois jogos finais do quadrangular

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS