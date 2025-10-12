Esportes

Tom de despedida
Notícia

Júnior Rocha fica ou sai? Técnico do Caxias revela propostas após saída frustrante da equipe da Série C

Treinador que conduziu o Grená ao quadrangular do acesso, mas sem o objetivo alcançado disse que definirá seu futuro nesta segunda-feira (13)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS