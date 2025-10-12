Júnior Rocha fica ou sai? Técnico do Caxias revela propostas após saída frustrante da equipe da Série C

O sonho do acesso do Caxias à Série B do Campeonato Brasileiro foi adiado uma vez mais. O empate frustrante em casa diante do Floresta fez com que o líder da primeira fase da Série C amargasse a lanterna do Grupo B do quadrangular.
Principal responsável por comandar a campanha do Caxias na competição nacional, o técnico Júnior Rocha disse que definirá sua continuidade ou não no clube nesta segunda-feira (13). Em tom de despedida, o treinador revelou que, durante a Série C e nos últimos dias, tem recebido propostas de outros clubes.
— A competição toda eu tenho (recebido) proposta. Não posso citar os nomes aqui, até cito alguns: Operário de Ponta Grossa, na Série B, a própria Ponte Preta, na Série C, o Guarani, querendo o meu retorno na Série C. A Inter de Limeira, agora, né, teve um contato antes da final, mas eu não converso com nenhum clube antes de terminar aqui — apontou Júnior Rocha, que concluiu:
— Agora eu vou descansar, esfriar a minha cabeça e, a partir de segunda-feira, provavelmente a gente vai definir o futuro de ambos, tanto do Caxias quanto do Júnior. A única coisa que eu falo é que tem que ser bom para os dois.
A última proposta que o técnico do Caxias recebeu foi da Inter de Limeira. O clube de São Paulo conquistou o acesso à Série C de 2026, porém, no início da temporada, foi rebaixado à Série A2 do Paulistão.
Na Paraíba também surgiu a informação da imprensa local em um possível interesse do Botafogo na contratação de Júnior Rocha para a próxima temporada.
Sobre a permanência ou não do treinador no Estádio Centenário, o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, apenas desconversou:
— Meu amigo, por isso que o Caxias tem uma direção, né? Tem um presidente, tem os vices eleitos, tem uma direção, tem gente, colaboradores importantes. Então, eu acho que passa por todos. Não vou dizer que vai ficar, que não vai ficar. Eu acho que tem que primeiro ter essa conversa, ver tudo o que pode ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito. E aí, sim, toma uma decisão e tocar o barco — concluiu o dirigente grená.