Júnior Rocha fica ou sai? Técnico do Caxias revela propostas após saída frustrante da equipe da Série C

Júnior Rocha definirá seu futuro nesta segunda-feira (13). Porthus Junior / Agencia RBS

O sonho do acesso do Caxias à Série B do Campeonato Brasileiro foi adiado uma vez mais. O empate frustrante em casa diante do Floresta fez com que o líder da primeira fase da Série C amargasse a lanterna do Grupo B do quadrangular.

Principal responsável por comandar a campanha do Caxias na competição nacional, o técnico Júnior Rocha disse que definirá sua continuidade ou não no clube nesta segunda-feira (13). Em tom de despedida, o treinador revelou que, durante a Série C e nos últimos dias, tem recebido propostas de outros clubes.

— A competição toda eu tenho (recebido) proposta. Não posso citar os nomes aqui, até cito alguns: Operário de Ponta Grossa, na Série B, a própria Ponte Preta, na Série C, o Guarani, querendo o meu retorno na Série C. A Inter de Limeira, agora, né, teve um contato antes da final, mas eu não converso com nenhum clube antes de terminar aqui — apontou Júnior Rocha, que concluiu:

— Agora eu vou descansar, esfriar a minha cabeça e, a partir de segunda-feira, provavelmente a gente vai definir o futuro de ambos, tanto do Caxias quanto do Júnior. A única coisa que eu falo é que tem que ser bom para os dois.

A última proposta que o técnico do Caxias recebeu foi da Inter de Limeira. O clube de São Paulo conquistou o acesso à Série C de 2026, porém, no início da temporada, foi rebaixado à Série A2 do Paulistão.

Na Paraíba também surgiu a informação da imprensa local em um possível interesse do Botafogo na contratação de Júnior Rocha para a próxima temporada.

Sobre a permanência ou não do treinador no Estádio Centenário, o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, apenas desconversou: