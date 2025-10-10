Jovem armador de Franca vai defender o Caxias Basquete no NBB

João Mini já disputou 59 partidas do NBB pelo time francano. Franca / Divulgação

O armador João Paulo Machini Costa, o João Mini, vai fazer parte do grupo do Caxias do Sul Basquete na próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB). O jovem jogador vem do atual tetracampeão Franca e vai ser integrado após a disputa da final do Campeonato Paulista diante do Mogi.

Na noite desta quinta-feira (9), o Franca venceu o segundo duelo da melhor de cinco da decisão do estadual, em Mogi das Cruzes.

João é natural da cidade de Franca e disputou as quatro últimas edições da Liga de Desenvolvimento pela equipe. Além disso, nas últimas três edições, participou de 59 jogos de NBB pelos paulistas, onde está há oito temporadas, iniciando ainda nas categorias de base. Com pouco espaço na rotação, por conta das contratações feitas para a atual temporada, o atleta optou pela mudança para ter maior minutagem.