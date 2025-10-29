Esportes

Despedida
Notícia

Jogo entre Caxias Basquete e Bauru terá homenagem para Larry Taylor

Jogador norte-americano se aposentou das quadras e estará no Ginásio Panela de Pressão para o duelo entre sua última equipe e o time onde fez história no NBB

Maurício Reolon

