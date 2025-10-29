Jogo entre Caxias Basquete e Bauru terá homenagem para Larry Taylor

Camisa 4 será eternizada no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Maurício Almeida / R10Score Vasco da Gama,Divulgação

Um dos principais jogadores da história do NBB se despediu das quadras e será homenageado na partida entre Bauru e Caxias do Sul Basquete, nesta quinta-feira (30). O jogo inicia às 19h30min, no Ginásio Panela de Pressão, no interior paulista.

O norte-americano Larry Taylor se despedirá oficialmente no jogo entre sua última equipe, o Caxias, e o clube paulista, onde fez história na liga. Entre as ações previstas estão a eternização da camisa número 4 na parede do ginásio Panela de Pressão. Também será lançada a campanha “Missão Cumprida”, um selo que simboliza a carreira de um jogador que transcendeu o basquete para se tornar mito. Ele será estampado no uniforme 2 do Bauru ao longo de toda a temporada 2025/26.

O armador está entre os jogadores lendários do NBB. Larry é o terceiro em número de jogos (584), o quinto maior pontuador (6,726 pontos), o quarto em assistências (2,181), o nono em rebotes (2,419), o quinto em eficiência (7,871) e o líder em recuperações de bola (813). Foram ainda 28 duplo-duplos e quatro triplo-duplos.

Naturalizado brasileiro, Larry também representou o País nos Jogos Olímpicos de Londres.

— O Larry, no ano passado, foi sensacional. Ele jogou pouco, mas o exemplo que dava no dia a dia, a maneira dele se comportar para treinar, para jogar, ou se não estava jogando, entregando a toalha ou servindo a água — relembrou o técnico do Caxias, Rodrigo Barbosa, em entrevista ao Show dos Esportes.

Larry Taylor falou ao site do NBB sobre a despedida e as homenagens que receberá.

— A vida de atleta tem prazo. E senti que, para mim, chegou a hora de avançar para a próxima fase. É uma decisão muito difícil, mas estou em paz com essa escolha — comentou o agora ex-atleta, que falou ainda sobre o local e o jogo do seu adeus oficial: