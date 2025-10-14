Jogador caxiense renova contrato com clube português em sua segunda temporada na Europa

Edgar está na segunda temporada no Estrela Amadora. Arquivo Pessoal / Divulgação

Aos 18 anos, o atacante Edgar Feijó, nascido em Caxias do Sul, segue sua trajetória nos gramados europeus. Atualmente, o jovem defende o Estrela Amadora, equipe da primeira divisão de Portugal. O jogador, que passou pelas categorias de base de Juventude, Apafut e Caxias, prorrogou recentemente seu vínculo com o clube português.

Edgar renovou seu contrato com o Estrela Amadora até o final da temporada 2025/26. Neste momento, integra o time B, que funciona como uma ponte entre o elenco sub-23 e o profissional. Inclusive, ele treina semanalmente com jogadores do time principal que não são utilizados nas partidas.

— A minha renovação foi simples, porque ela já estava acordada antes de eu retornar aqui para Lisboa. A gente já tinha deixado acordada na última no final da última temporada — comentou Edgar.

Nos quatro primeiros jogos pelo time B, Edgar participou de três. Atacante de origem, ele tem atuado como ala e tem sido escalado tanto pela ala esquerda quanto pela direita.

A trajetória internacional de Edgar Feijó teve início em 2022, quando, então com 15 anos, e atuando pelo Caxias, foi apresentado a um empresário por meio de um colega de equipe. A conexão abriu portas para um estágio de três meses na Europa, com oportunidades em dois clubes portugueses e um da croácia.