Jogador caxiense renova contrato com clube português em sua segunda temporada na Europa

Aos 18 anos, o atacante Edgar Feijó, nascido em Caxias do Sul, segue sua trajetória nos gramados europeus. Atualmente, o jovem defende o Estrela Amadora, equipe da primeira divisão de Portugal. O jogador, que passou pelas categorias de base de Juventude, Apafut e Caxias, prorrogou recentemente seu vínculo com o clube português.
Edgar renovou seu contrato com o Estrela Amadora até o final da temporada 2025/26. Neste momento, integra o time B, que funciona como uma ponte entre o elenco sub-23 e o profissional. Inclusive, ele treina semanalmente com jogadores do time principal que não são utilizados nas partidas.
— A minha renovação foi simples, porque ela já estava acordada antes de eu retornar aqui para Lisboa. A gente já tinha deixado acordada na última no final da última temporada — comentou Edgar.
Nos quatro primeiros jogos pelo time B, Edgar participou de três. Atacante de origem, ele tem atuado como ala e tem sido escalado tanto pela ala esquerda quanto pela direita.
A trajetória internacional de Edgar Feijó teve início em 2022, quando, então com 15 anos, e atuando pelo Caxias, foi apresentado a um empresário por meio de um colega de equipe. A conexão abriu portas para um estágio de três meses na Europa, com oportunidades em dois clubes portugueses e um da croácia.
A escolha recaiu por Portugal. O primeiro clube foi o Coimbrões. Depois após um teste frustrado no Leixões, onde não pôde ser inscrito por questões burocráticas e por ser menor de idade, o atacante passou por Rio Tinto e Salgueiros, ganhando rodagem com elencos profissionais e no time B. Quase dois anos depois, retornou ao Leixões e fez sua estreia oficial. Desde a temporada passada, defende o Estrela Amadora.