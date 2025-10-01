Esportes

Novo empate
Notícia

Jandrei exalta desempenho do Juventude após empate com Atlético-MG e mira vitória em casa: "Fazer valer esse ponto"

Equipe alviverde ficou no 0 a 0 com o Atlético Mineiro fora de casa na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS