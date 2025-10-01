Jandrei exalta desempenho do Juventude após empate com Atlético-MG e mira vitória em casa: "Fazer valer esse ponto"

Goleiro Jandrei foi destaque do time contra o Atlético-MG. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude somou mais um ponto fora de casa ao empatar em 0 a 0 com o Atlético-MG na noite desta terça-feira (30), pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Jandrei foi o grande destaque do Alviverde, com defesas importantes no segundo tempo que garantiram o placar e levaram o time de Carpini aos 23 pontos na tabela. Após o jogo, Jandrei dividiu os méritos com o elenco e reconheceu a qualidade do adversário.

— Fui feliz ali, mas enalteço o trabalho do grupo. Todo mundo defendeu, todo mundo tentou atacar quando deu. Não conseguimos chegar tantas vezes, criar tantas oportunidades, mas dou o mérito também para a equipe do Atlético. O Atlético fez uma grande partida, foi uma grande partida das duas equipes. É importante somar também, o Campeonato Brasileiro a gente sabe que tem que somar, ainda mais fora de casa contra uma grande equipe que nem o Atlético — analisou o goleiro do Verdão.

Agora, o time do Juventude foca o próximo compromisso em casa contra o Fortaleza no final de semana. O grupo alviverde quer combinar o empate com uma vitória no Jaconi para reagir na competição.

— A gente vem numa evolução, é nítido que a gente vem conseguindo fazer bons jogos. Às vezes dá uma oscilada dentro dos jogos, mas vem sempre conseguindo fazer grandes partidas contra grandes equipes. Série A não tem jogo fácil, não tem nenhum time que entre já sabendo que vai perder. Agora é voltar para casa, temos um jogo importante dentro de casa e fazer valer esse ponto aqui com uma vitória e com um grande resultado em casa — analisou o Jandrei.