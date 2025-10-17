"Infelizmente, a arbitragem está manchando o campeonato", critica goleiro do Juventude após derrota para o Fluminense

Verdão perdeu chances, sofreu gol no último lance e ficou na bronca com a arbitragem Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude segue afundado na zona de rebaixamento no Brasileirão 2025. E pra piorar, a derrota por 1 a 0 para o Fluminense nesta quinta-feira (16) doeu ainda mais para os atletas alviverdes. O gol carioca ocorreu aos 52 minutos da etapa final quando a regra dos oito segundos foi aplicada contra a equipe gaúcha.

E um dos protagonistas da derrota alviverde foi o goleiro Jandrei. O camisa 13 demorou 10 segundos para repor a bola em jogo, cedeu escanteio ao Fluminense, que chegou ao gol no segmento da jogada, através de um lance de pura elasticidade do zagueiro Thiago Silva.

Após o duelo realizado no Maracanã, Jandrei criticou a arbitragem do goiano Jefferson Ferreira de Moraes.

— Mais uma vez, um jogador tendo que vir aqui falar sobre a arbitragem, mais uma vez ela sendo protagonista do jogo. Final do jogo ali, faltas que eram pra dar, ele não dava, quando não era falta ele dava, começou a querer aparecer mais do que o espetáculo, mais do que a partida — declarou o goleiro ao Prime Video, que ainda completou:

— Ele me deu um cartão amarelo ali, nosso zagueiro estava caído dentro da área, ele me adverte querendo que eu jogasse rápido, não sei onde ele queria que eu jogasse; então ele começa a condicionar o jogo, começa a dar faltas desnecessárias, onde visivelmente o nosso jogador pega a bola, e é hora que não é falta, ele quer compensar.

Pra piorar o cenário alviverde, as imagens da TV mostraram que Jandrei levou 10 segundos para recolocar a bola em jogo, superando a nova regra que cede escanteio ao adversário após o goleiro ficar oito segundos com a bola dominada.

Além disso, no momento do gol carioca, o Ju reclama de falta em Abner na área, algo que, visivelmente, não aconteceu.

— No último lance, a gente acabou deixando escapar esse empate fora de casa. Hoje (quinta-feira) foi a nossa vez de recordar, clamar da arbitragem, o Fluminense saiu festejando, espero que quando aconteça com eles, eles tenham também o discernimento de olhar pra trás e falar que erraram a nosso favor, e comemorar um pouco menos. Infelizmente, a arbitragem está manchando o Campeonato Brasileiro, que é muito grande — criticou o goleiro alviverde.