Hélen Spadari termina na sétima colocação da Copa Brasil de Cross Country

A atleta de Pinto Bandeira participou no domingo (19) da competição realizada em Poços de Caldas (MG) 

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

