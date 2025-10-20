Hélen Spadari termina na sétima colocação da Copa Brasil de Cross Country

Hélen terminou na sétima colocação. Arquivo pessoal / divulgação

A atleta Hélen Spadari, de Pinto Bandeira, participou no domingo (19), da Copa Brasil de Cross Country, realizada em Poços de Caldas (MG). A competição, considerada uma das mais importantes da modalidade no país, serviu como seletiva nacional para o Campeonato Sul-Americano, que acontecerá no dia 8 de novembro, na Colômbia.

Na prova de 2 km adulto feminino, Hélen conquistou a 7ª colocação geral, sendo a primeira atleta da região Sul a cruzar a linha de chegada. O resultado ganha ainda mais relevância diante do alto nível técnico da disputa, que reuniu os principais nomes do Cross Country brasileiro.

— Fui a 7ª colocada nos 2km adulto feminino, sendo a primeira do sul do país a cruzar a linha de chegada. Competição muito disputada e que reúne os melhores atletas na modalidade — contou Hélen.

A Copa Brasil de Cross Country reuniu 304 atletas de diferentes partes do país, em uma competição marcada pela diversidade de categorias, abrangendo provas femininas e masculinas, com participação de adultos e crianças. O evento é reconhecido por seu alto nível técnico e por ser uma das principais vitrines da modalidade no Brasil.

Essa modalidade do atletismo é disputada em ambientes naturais, como trilhas, campos e terrenos irregulares, exigindo dos competidores não apenas resistência física, mas também agilidade, velocidade e capacidade de adaptação a obstáculos como lama, pedras e desníveis.



