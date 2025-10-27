Esportes

Em casa
Notícia

Hegemonia mantida: Farrapos conquista o 14º título do Gauchão de Rugby 

Alviverde venceu o rival Charrua por 52 a 0 e mantém taça por mais um ano em Bento Gonçalves

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS