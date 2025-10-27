Hegemonia mantida: Farrapos conquista o 14º título do Gauchão de Rugby 

Jogo marcou a despedida do capitão "Teco", que anunciou a aposentadoria. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Pela 14ª vez consecutiva, o Farrapos levantou a taça do Campeonato Gaúcho de Rugby XV. A equipe de Bento Gonçalves manteve a supremacia estadual e derrotou o Charrua, de Porto Alegre, por 52 a 0. A partida aconteceu no último sábado (25), no Estádio da Montanha.

O confronto iniciou equilibrado e o Farrapos teve dificuldades no ataque no início da partida. Porém, com o decorrer, a equipe alviverde se encontrou. Com tries de Vicente, Diogo, Civardi e Bruno Marques, e conversões de Facundo Flores, o Alviverde abriu 24 a 0 no primeiro tempo.

Na etapa final, ampliou a vantagem. Civardi, Teco, Bolivar e Bruno Marques seguiram com tries, com conversões de Facundo Flores e Teco, decretando a vitória.

Após erguer a taça, o capitão Jonatan "Teco" Gobatto se despediu dos gramados, anunciando a aposentadoria após 17 anos vestindo na equipe bento-gonçalvense.

O Farrapos finaliza a temporada com apenas uma derrota, somando os campeonatos estadual e nacional, e garantiu o 14º título estadual e o seu quarto vice-campeonato nacional.