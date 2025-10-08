Esportes

1 a 0
Guruceaga pega pênalti, Galego marca no final e Juventude vence primeira partida na Copa FGF

Diante do Aimoré, o Papo conseguiu êxito nas finalizações criadas e garantiu os três pontos no Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

Jornal Pioneiro

