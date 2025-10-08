Guruceaga pega pênalti, Galego marca no final e Juventude vence primeira partida na Copa FGF

O Juventude conheceu sua primeira vitória na Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Pela 4ª rodada, com gol de Galego, venceu o Aimoré por 1 a 0. A partida aconteceu nesta quarta-feira (8), no Estádio Alfredo Jaconi.
Cinco atletas do elenco profissional do Verdão reforçaram a equipe sub-20 na competição: Gastón Guruceaga, Marcos Paulo, Bernardo, Hudson e Galego. Com o resultado, a equipe de Filipe Dias está em 4º lugar, com cinco pontos, conquistados em dois empates e uma vitória.
O próximo confronto do Ju é o clássico Juvenal. Às 15h da quarta-feira (15), o Papo enfrenta o Inter na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
Vitória no final do jogo
O Juventude iniciou com maior posse de bola. Porém, aos cinco minutos, a bola encosta no braço de Marcos Paulo, após o zagueiro escorregar, e o árbitro marca pênalti. Na cobrança, Matheus Rodrigues chuta no lado esquerdo de Guruceaga, que defende com segurança.
Apesar da penalidade desperdiçada, o visitante encontrou espaço e deixou o jogo equilibrado, entretanto, morno.
Aos 23, Bernardo lançou para Scatolin, que domina de peito e dribla dois jogadores do Índio Capilé antes de cruzar para Beto, que chutou para a defesa do goleiro Enzo.
Aos 32, em um contra-ataque, Scatolin recebe a bola, chuta de fora da área e Enzo defende novamente. Na sequência do lance, o atacante oriundo do sub-17 sentiu e precisou ser substituído.
Na volta do intervalo, o Papo seguiu pressionando o Alviazul, porém sem chances de perigo. Aos 26, Roberson chegou pela direita e chutou cruzado, mas a bola passou rente à trave.
Aos 33, Luiz Eduardo cobrou escanteio na testa de Bernardo, que cabeceou e o goleiro defendeu mais uma vez.
Aos 42 minutos, em um bate rebate dentro da área, Galego buscou a bola para empurrar para o fundo das redes. Juventude 1 a 0.
O Verdão atuou com: Gastón Guruceaga; Luiz Eduardo, Bernardo, Marcos Paulo e Gabriel Borges; Hudson, Fred (Yarlei, int.) e Eliseu (Lucas Fernandes, int.); Beto (Carlinhos, 27/2º), Scatolin (Roberson, 39/1º), e Galego (Kaynan, 47/2º).