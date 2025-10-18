Guia do NBB 2025/26: com 20 times, principal liga do basquete brasileiro começa neste sábado

Temporada vai marcar a despedida do ala Shamell, de 45 anos. Ulisses Castro / Agencia RBS

A 18ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB) começa de forma oficial neste sábado (18), com cinco partidas. O reformulado time do Caxias do Sul Basquete estreia na próxima terça-feira (15), às 19h30min, contra o Pato, no Ginásio do Sesi.

A competição está repleta de novidades e pode ser considerada histórica desde já. Serão 20 equipes na disputa pelo título, o maior número desde a criação do torneio.

Com representantes de sete estados brasileiros e do Distrito Federal, o campeonato como retorno do Rio Claro Basquete (SP) além da chegada de dois projetos inéditos, o Basket Osasco (SP), campeão da Liga Ouro, e o Cruzeiro Basquete (MG), vice-campeão da Divisão de Acesso ao NBB.