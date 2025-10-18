Esportes

Guia do NBB 2025/26: com 20 times, principal liga do basquete brasileiro começa neste sábado

Competição terá representantes de sete estados, além do Distrito Federal. Caxias do Sul estreia na terça-feira, contra o Pato Basquete, no Ginásio do Sesi

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

