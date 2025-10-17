Esportes

Guarany-Ba anuncia contratação de centroavante do Caxias: "O craque está de volta"

Jogador terminou a disputa do Brasileiro da Série C pelo grená em baixa com a torcida e retorna ao clube onde se destacou marcando 37 gols em 54 jogos

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

