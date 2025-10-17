Guarany-Ba anuncia contratação de centroavante do Caxias: "O craque está de volta"

Welder não atuará pelo Caxias em 2026. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Chegou ao fim a passagem do centroavante Welder pelo Caxias. Contestado pela torcida ao final da Série C do Campeonato Brasileiro pela falta de gols no quadrangular do acesso, o jogador acertou seu retorno ao Guarany-Ba para 2026.

O clube de Bagé confirmou a contratação do jogador de 30 anos na manhã desta sexta-feira (17). Welder tinha contrato com o Grená até o fim de 2025, mas com perspectivas de permanecer na próxima temporada, algo que não se confirmou por conta do mau desempenho na reta final da Série C.

Em duas temporadas no Estádio Centenário, o centroavante anotou quatro gols em 25 jogos. E ainda conviveu com constantes lesões, que o tiraram de boa parte dos jogos da equipe durante este período.

Na Série C 2025, Welder marcou três gols na primeira fase, mas no momento mais decisivo da competição, caiu de rendimento, bem como o time de Júnior Rocha, e ficou notabilizado por um gol perdido na pequena área na partida contra o Londrina, no quadrangular final.

Endeusado em Bagé

Se Welder deixa o Caxias com moral baixa, o Guarany-Ba anunciou o retorno do centroavante abrindo a divulgação com a frase: "O craque está de volta".

Afinal de contas, as passagens do atleta no Estrela D'Alva foram marcantes para o clube. Em 2016 Welder foi um dos goleadores da Terceirona Gaúcha, marcando gols decisivos, inclusive na final, que garantiram o título e o acesso à Série A2 do ano seguinte ao Guarany. Welder também defendeu o Alvirrubro na Copa FGF de 2016 e 2017.

Quatro anos depois ele voltou ao Estrela D’Alva para a Divisão de Acesso, interrompida pela pandemia. Ficou no grupo e, em 2021, liderou o Guarany na campanha do acesso à elite do futebol gaúcho, marcando o gol decisivo no retorno alvirrubro à Primeira Divisão.

Em 2022, vestiu novamente as cores do Guarany para a disputa da Copa FGF. Pelo Guarany foram 37 gols em 54 jogos, incluindo sete em clássicos com o Grêmio Esportivo Bagé.