Gramado recebe Festival Nacional de Taekwondo neste final de semana

Celebração acontece desde 2008. Prefeitura de Gramado / Divulgação

Neste final de semana, Gramado recebe mais uma edição do Festival Nacional de Taekwondo 2025 (FENATAE). O Ginásio Poliesportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande Pedro Eduardo Tissot será palco do encontro de mais de 500 atletas da modalidade de artes marciais.

No calendário esportivo de Gramado desde 2008, o FENATAE se tornou um dos maiores festivais de taekwondo do sul do país. O evento reúne competidores de diversas regiões do país e variados níveis técnicos.

Neste ano, o espetáculo conta com mais de 560 atletas confirmados, divididos em diferentes modalidades para competir: Poom-se individual, trio, dance e criativo; Kiorugui Coloridas - Festival; Kiorugui - Ranking; Tuiô Nolpi Tchagui com ênfase em altura e em distância; Jang Nomo Nakbob (Rolamento em Altura); Jang e Mull Nakbob (Rolamento em Distância); Combate Grão Mestre Sang Min Cho “Espaguete” e Demonstração em Equipes.

— O FENATAE já está consolidado em Gramado desde 2008 e é uma alegria enorme ver o evento crescer a cada ano. Estamos muito felizes com a realização de mais uma grande edição, que movimenta o esporte e o turismo da cidade — destacou o mestre Gustavo Sartori Schneider, coordenador do evento.