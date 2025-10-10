Esportes

Colhendo frutos
Gramadense encaminha transferência de atletas para clubes das Séries A e B 

Após Copa Gramado Sub-16, dois jogadores foram contratados pelo Bahia e um tem seu destino no Cuiabá 

Camila Corso

Jornal Pioneiro

