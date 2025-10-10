Gramadense encaminha transferência de atletas para clubes das Séries A e B 

Kauan Krindges (E) e Halex Diovani (D) acertaram com o tricolor baiano. C.E. Gramadense / Divulgação

No mês de setembro, Gramado promoveu mais uma edição da Copa Gramado Laghetto de Futebol sub-16. Com o fim da competição, o anfitrião C. E. Gramadense colheu frutos de seu trabalho na formação de atletas e negociou três jogadores a dois grandes clubes do futebol brasileiro.

O torneio é uma das principais vitrines das categorias de base do país e contou com olheiros e representantes de clubes nacionais. Isso gerou oportunidades surgiram para jovens da equipe de Gramado que participaram do campeonato.

O Bahia contratou o goleiro Kauan Krindges, de 14 anos, titular da equipe sub-17 serrana em 2025, e o atacante Halex Diovani, de 16 anos. Já o meia de 16 anos, Carlos Eduardo Amaral Medeiros, acertou com o Cuiabá, equipe da Série B. Ambos os clubes disputaram o Brasileirão Sub-17 de 2025.

A direção do Gramadense celebrou o avanço e ressaltou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Além disso, reforçou a importância da confiança dos atletas e famílias que integram o projeto.

— Essas conquistas são resultado de um projeto sólido e de longo prazo. Nosso clube tem se tornado uma vitrine respeitada, oferecendo oportunidades reais aos atletas e firmando negociações diretas entre clubes, o que elimina a necessidade de testes e avaliações prolongadas — destaca a diretoria, que complementa: