"Gostei demais de jogar aqui", diz Omena sobre o apoio do torcedor em vitória do Caxias Basquete

Omena (E) iniciou como titular e anotou 10 pontos na estreia. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória do Caxias do Sul Basquete na estreia diante do Pato, na noite de terça-feira (21), foi construída sem um grande protagonista, mas demonstrando a força coletiva da equipe do técnico Rodrigo Barbosa. Dos 11 jogadores que participaram do triunfo, por 70 a 63, só um deles não pontuou.

Shamell foi o cestinha do Caxias com 11 pontos. E coube aos jovens estreantes Omena, Miguel e Tiago Marques um papel importante para conduzir o time ao resultado positivo no Ginásio do Sesi.

— O jogo não foi do jeito que a gente queria. Cometemos muitos erros, o time começou um pouco ansioso. Mas o mais importante foi a vitória. Vamos continuar trabalhando para evoluir — destacou o armador Omena, que ainda completou sobre a sensação de atuar pela primeira vez em Caxias do Sul:

— Gostei demais de jogar aqui. A torcida vem com você. E isso deu um gás para o time. Por ser uma estreia, e principalmente contra o Pato, que marca muito fisicamente. É chato de jogar contra os caras, mas a torcida ajudou muito.

Responsável pela enterrada que sacramentou a vitória nos segundos finais, Miguel valorizou a minutagem recebida e o papel defensivo que teve para conter o ímpeto da equipe paranaense.

— É um time que roda todo mundo, dá oportunidades para todos, e vai continuar, como fez hoje, impondo velocidade, físico e defesa agressiva. Vamos por mais que foi só o primeiro _ destacou Miguel.

Para o técnico Rodrigo Barbosa, as características do time paranaenses, combinadas com o nervosismo da estreia, exigiram uma adaptação do Caxias durante o jogo.

— Nos criou uma dúvida se tínhamos que ter velocidade ou segurar. Era uma característica diferente de atuar, do time do Pato, e precisamos ter o entendimento suficiente para vencer. Conseguimos controlar o jogo na hora certa, especialmente no terceiro quarto, quando conseguimos abrir uma boa vantagem — destacou o treinador.