Goleiro da ACBF destaca evolução do time antes de confronto com o Corinthians pela Liga Nacional

Pedro Bianchini em treinamento em Carlos Barbosa. Porthus Junior / Agencia RBS

A ACBF inicia neste domingo (12), às 11h, a fase decisiva da Liga Nacional de Futsal. O confronto contra o Corinthians, em Carlos Barbosa, marca o primeiro jogo das oitavas de final da competição. A equipe gaúcha chega embalada por uma sequência de 12 partidas invictas e busca abrir vantagem em casa para administrar o duelo de volta.

Apesar de ter encerrado a primeira fase fora das posições mais altas da tabela, a ACBF se destaca por sua consistência defensiva. O goleiro Pedro Bianchini avalia o momento com otimismo:

— Estamos numa crescente muito boa. Nos últimos dois, três meses, nossa equipe evoluiu muito. Principalmente para quem acompanha, consegue perceber uma evolução na nossa defesa. Hoje, nós somos a melhor defesa da Liga Nacional, mesmo estando um pouquinho mais abaixo da tabela, como a gente estava acostumado a terminar a primeira fase. Mas isso mostra um trabalho muito sólido da nossa equipe e uma força do grupo.

A campanha da ACBF na primeira fase foi marcada por empates: foram 11 no total, o maior número entre os participantes. Ainda assim, o time perdeu apenas três vezes, o que reforça sua competitividade.

Leia Mais ACBF conhece datas e horários dos duelos com o Corinthians pela Liga Nacional

— Esse ano empatamos 11 partidas na Liga Nacional. Fomos o time que mais empatou, mas também um dos que menos perdeu, três partidas, duas dentro da nossa casa e uma fora para o Praia. E vários empates. Deixamos escapar a vitória por alguns erros no final do jogo, algumas tomadas de decisões erradas, que a gente vinha cometendo repetidamente. Mas na metade do ano estamos vendo a evolução do grupo, paramos de cometer esses erros — explicou Bianchini.

O duelo contra o Corinthians é considerado estratégico, já que a ACBF não terá o segundo jogo em casa. Por isso, vencer em Carlos Barbosa é fundamental para encaminhar a classificação.