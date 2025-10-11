Esportes

Mata-mata
Notícia

Goleiro da ACBF destaca evolução do time antes de confronto com o Corinthians pela Liga Nacional

Pedro Bianchini, 29 anos, projetou disputa por vaga nas quartas de final da competição

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Tiago Nunes

